OnePlus Nord N10 5G dostępny w T-Mobile

Oferta telefonów 5G dostępnych na polskim rynku operatorskim coraz bardziej się rozszerza. W T-Mobile debiutuje pierwszy w tej sieci smartfon marki OnePlus – model OnePlus Nord N10 5G. Urządzenie jest dostępne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Smartfon OnePlus Nord N10 5G to pierwsze urządzenie producenta w portfolio T-Mobile. Poszerza ono segment blisko trzydziestu telefonów obsługujących standard 5G, dostępnych obecnie w magentowej sieci. Jak zapowiada operator, wprowadzenie modelu Nord N10 5G to także początek większej współpracy T-Mobile z firmą OnePlus, co oznaczać będzie, że z czasem w jego ofercie pojawią się kolejne urządzenia tej marki.

OnePlus Nord N10 5G to telefon z wyświetlaczem IPS w rozmiarze 6,49 cala, rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Sercem urządzenia jest chipset Snapdragon 690 z wbudowanym modemem 5G, wspierany przez 6 GB RAM. Wyposażony został także w 128 GB pamięci na pliki i aplikacje z możliwością poszerzenia do 512 GB.

Bateria 4300 mAh w OnePlus Nord N10 5G ładuje się z mocą 30 W do poziomu 60% w 30 min, w specyfikacji znajdziemy też poczwórny zestaw aparatów: aparat główny o rozdzielczości 64 MPix, szerokokątny 8 Mpix 119 stopni, a także makro 2 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix. Z przodu umieszczony został natomiast 16-megapikselowy aparat selfie.

Kup teraz - zapłać później październik 2020 190 g, 8.95 mm grubości 6 GB RAM 128 GB, microSD do 512 GB LTE do 1200Mbps od 1059,00 zł na 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.49" - IPS LCD (1080 x 2400 px, 406 ppi) Qualcomm SM6350 Snapdragon 690, 2,00 GHz Android v.10.0 4300 mAh, USB-C

OnePlus dla nowych i starych klientów T-Mobile

OnePlus Nord N10 5G jest dostępny w abonamencie zarówno w ofercie dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Poniżej cennik dla tej pierwszej grupy:



A tak z kolei prezentuje się oferta dla firm:

Więcej informacji o ofercie z modelem OnePlus Nord N10 5G można znaleźć na tej stronie: https://www.t-mobile.pl/telefony-i-urzadzenia/telefony/oneplus-nord-n10-5g/ON-H-T040.phtml.

Źródło tekstu: T-Mobile