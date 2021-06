T-Mobile: pakiet 10 GB za darmo z okazji EURO 2021

T-Mobile przygotował dla swoich klientów promocję z okazji EURO 2021. Od 11 czerwca będą mogli odebrać darmowy pakiet 10 GB.

Zaczyna się w zasadzie ostatnie odliczanie do startu mistrzostw EURO 2021, a to oznacza jedno - już niedługo zasypie nas masa przygotowanych z tej okazji promocji. Jedną z takich "piłkarskich" okazji zgotowało nam T-Mobile, które jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski. Z okazji mistrzostw klienci sieci będą mogli odebrać specjalny pakiet 10 GB do wykorzystania w kraju.

Dodatkowy pakiet gigabajtów będzie można odebrać od 11 do 23 czerwca 2021 r, za pośrednictwem aplikacji Mój T-Mobile lub poprzez SMS. W tym drugim przypadku należy wysłać wiadomość o treści "HF" na numer 80800. Oferta jest przeznaczona dla wszystkich klientów indywidualnych, niezależnie od tego, czy korzystają z oferty na abonament, na kartę lub MIX-a. Na wykorzystanie pakietu mamy czas do końca bieżącego cyklu rozliczeniowego (abonament) lub 7 dni od aktywacji (MIX oraz oferta na kartę).

