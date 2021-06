T-Mobile: nowa promocja na roaming w Wielkiej Brytanii i usługi międzynarodowe

Od pierwszego lipca klienci T-Mobile będą mogli skorzystać z promocji oferującej m.in. tańsze połączenia i SMS-y roamingowe na terenie Wielkiej Brytanii oraz kierowane do krajów UE/EOG.

Ponad 800 tysięcy Polaków zamieszkuje tereny Wielkiej Brytanii, z czego większość wciąż ma rodzinę i przyjaciół w kraju. Z myślą o nich T-Mobile przygotował specjalną ofertę promocyjną na połączenia roamingowe oraz międzynarodowe dla Wielkiej Brytanii.

Zobacz: Orange przedłuża promocję na roaming w Wielkiej Brytanii

Magentowy operator objął specjalną ofertą promocyjną wszystkich abonentów Taryfy T, Taryfy Magenta Biznes, Jump proFirma oraz Data JUMP, jak również abonentów MIX z taryfą Frii MIX oraz Heyah 01, którzy zawarli umowę lub aneks od 1 stycznia 2021.

W nowej ofercie koszt wychodzących połączeń głosowych to 30 gr brutto (24 gr netto) za minutę, a w przypadku SMS i MMS - 20 gr brutto (16 gr netto) za przesłaną wiadomość. Połączenia oraz wiadomości przychodzące są bezpłatne.

T-Mobile przygotował też obniżoną cenę mobilnego pakietu danych – opłata za 1 GB wynosić będzie 29 zł brutto (23,58 zł netto).

Zobacz: Play bez roamingu krajowego? Nie tak szybko, P4 przedłuża umowę z Orange Polska

Oferta na roaming w usługach na kartę

Operator ma też propozycję dla użytkowników korzystających z ofert na kartę: promocyjne warunki połączeń na terenie Wielkiej Brytanii oraz połączeń wychodzących do krajów strefy 1A. Użytkownicy T-Mobile na kartę, Internet na kartę Blueconnect, Heyah na kartę oraz tu Biedronka będą mogli skorzystać z połączeń za 33 gr brutto (27 gr netto) za minutę, wiadomości SMS za 22 gr brutto (18 gr netto) lub z MMS-ów za 33 gr brutto (27 gr netto). Połączenia i wiadomości przychodzące pozostają darmowe. Promocją objęte zostały także pakiety mobilnego internetu – 1 GB danych dostępny będzie teraz w cenie 29 zł brutto lub 23,58 zł netto.

Promocja potrwa do 30 września br. z możliwością do przedłużenia na kolejny okres. Połączenia międzynarodowe do Wielkiej Brytanii pozostaną w wysokości obowiązującej jak dla krajów ze strefy międzynarodowej 1A.

Zobacz: Apple Watch Series 6 i Apple Watch SE w wersji eSIM w T-Mobile

Zobacz: Mistrzowska oferta w T-Mobile: 200 GB w 5G za 45 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: T-Mobile Polska