Samsung: kup tablet Galaxy Tab S7 FE 5G, dostaniesz gratis etui z klawiaturą

Jedną z ostatnich tabletowych nowości Samsunga jest Galaxy Tab S7 FE 5. By zachęcić do wyboru tego urządzenia, producent przygotował ciekawą promocję. Przy zakupie tabletu, w prezencie można otrzymać etui Book Cover z klawiaturą.

W najnowszej promocji o nazwie „Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G z klawiaturą w prezencie” przy zakupie tabletu Galaxy Tab S7 FE 5G można otrzymać gratis etui z klawiaturą – Book Cover Keybord Slim. Akcesorium kosztuje poza promocją 599 zł. Niewątpliwie taki dodatek stanowi dużą zachętę do kupna tabletu, którego cena wynosi z kolei 3199 zł.

Z oferty można skorzystać u jednego z partnerów handlowych Samsunga, w tym operatorów Orange, Play , Plus i T-Mobile, a także w dużych sieciach z elektroniką i sklepach on-line, jak RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik, oleole.pl i innych. Akcją nie jest objęty model Samsung Galaxy Tab S7 oraz Galaxy Tab S7+.

Promocja wystartowała dzisiaj, 18 czerwca, i potrwa do 4 lipca 2021 r. lub do wyczerpania puli nagród. Szczegółowe warunki i regulamin dostępne są na stronie promocji: https://www.samsung.com/pl/campaign/tablets/promocja-tabs7.

Jak odebrać etui Book Cover gratis?

Wybierz i kup swój Galaxy Tab S7 FE w dniach od 18 czerwca do 04 lipca 2021 r. u partnerów handlowych. Aktywuj swój tablet do 07 lipca 2021 r. (uruchom go z aktywną kartą SIM polskiego operatora i zaakceptuj umowę licencyjną EULA). Następnie zaloguj się do aplikacji Samsung Members. Wypełnij poprawnie formularz zgłoszeniowy do promocji, dostępny po zalogowaniu do aplikacji Samsung Members na nowym urządzeniu do 10 lipca 2021 r. Załącz dowód zakupu.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 10 dni roboczych organizator promocji wyśle do klienta gratisowy Book Cover Keyboard Slim.

Samsung Galaxy Tab S7 FE – najważniejsze dane

Galaxy Tab S7 FE 5G to jeden z najnowszych tabletów w portfolio urządzeń Galaxy. Urządzenie wyposażone jest w wielki ekran o przekątnej 12,4 cala (2560 x 1600), który sprawdzi się podczas wakacyjnych filmowych seansów i mobilnego grania. Tablet Galaxy Tab S7 FE 5G to również sprawne narzędzie pracy i rozrywki dla całej rodziny. Z pomocą dołączonego do zestawu rysika można tworzyć szkice i rysunki, zaletą są też duże możliwości multitaskingu Galaxy Tab S7 FE 5G.

Płynną pracę tabletu zapewnia układ Snapdragon 750G, wspierany przez 6 GB pamięci RAM. Na dane użytkownik otrzymuje 128 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart microSD do 1 TB.

Korzystając z Samsung Dex i etui Book Cover wyposażonego w klawiaturę i można korzystać z tabletu niczym z notebooka. Tablet Galaxy Tab S7 FE 5G dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, zielonej i srebrnej.

