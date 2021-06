Samsung Galaxy Tab S7 FE z opóźnionym wejściem do sprzedaży

Samsung Galaxy Tab S7 FE co prawda już zadebiutował, ale wcale nie znaczy to, że wejdzie on do sprzedaży. Na to będzie trzeba jeszcze poczekać.

Rynek tabletów przeszedł w ostatnim roku prawdziwe odrodzenie, dlatego nie dziwi, że pojawiają się na nim kolejni producenci. Oczywiście dotychczasowi liderzy nie zamierzają oddawać pola i prezentują swoje kolejne modele. Problem jest taki, że niestety... nie mogą ich wcale wprowadzić na rynek. Dokładnie tak wygląda sytuacja koreańskiego Samsunga. Producent pod koniec maja zaprezentował co prawda model Samsung Galaxy Tab S7 FE, ale wcale nie oznacza to, że wejdzie on do sprzedaży na całym świecie.

Do tej pory szczęście miała Rosja, jednak reszta musi poczekać do lipca. Problemem jest rosnąca liczba zarażeń w Wietnamie, a właśnie w zagrożonych regionach swoje fabryki ma Samsung. Nie pomaga również fakt, że mamy na rynku problem z dostępnością układów. Tablet Samsunga ma wyświetlacz o przekątnej 12,4 cala, aparat główny 8 Mpix, aparat przedni 5 Mpix i akumulator o pojemności 10900 mAh. Dostępne będą dwie wersje różniące się pamięcią - 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej oraz 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej.

Zobacz: Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G i Galaxy Tab A7 Lite tym razem oficjalnie

Zobacz: Samsung Galaxy Z Flip3, Z Fold3 i Watch 4 - wiemy kiedy zadebiutują

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: samsung

Źródło tekstu: sammobile, wł