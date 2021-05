Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G i Galaxy Tab A7 Lite tym razem oficjalnie

Samsung zwiększył portfolio swoich tabletów o dwa nowe urządzenia, Galaxy Tab S7 FE 5G i Galaxy Tab A7 Lite. Sprzęty te różnią się wielkością, ale ma je łączyć przystępna cena.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Nowy tablet Galaxy Tab S7 FE w przystępnej cenie oferuje rozwiązania znane użytkownikom z modelu Tab S7. Przede wszystkim wyposażony jest w duży wyświetlacz TFT o przekątnej 12,4 cala i rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Ekran ma zapewnić nowy poziom rozrywki, efektywności i kreatywności

Galaxy Tab S7 FE powinien się również sprawdzić jako efektywne narzędzie pracy. Wchodzący w skład zestawu rysik S Pen pozwala w pełni wykorzystać duży wyświetlacz, by szybko i sprawnie realizować zadania. Z kolei aplikacja Samsung Notes umożliwia proste przekształcenie odręcznych notatek w tekst cyfrowy. Zapiski można ponadto organizować przy pomocy automatycznych tagów, a inteligentne wyszukiwanie pozwala łatwo i szybko odnaleźć pożądaną notatkę – niezależnie od tego, czy została ona sporządzona odręcznie, czy przy użyciu klawiatury.

Jeśli realizacja danego projektu wymaga jednoczesnego korzystania z wielu zakładek lub aplikacji, nie ma powodu do obaw – najnowszy tablet Galaxy Tab S7 FE bez trudu radzi sobie z multitaskingiem. Widok podzielonego ekranu umożliwia pracę na trzech aplikacjach równocześnie, dzięki czemu użytkownik może na jednym ekranie przeglądać Internet, robić notatki i odtwarzać wideo. Panel przy krawędzi pozwala zapisać wygodny skrót do ulubionych dwóch lub trzech aplikacji, dzięki temu można uruchomić je błyskawicznie. Za płynne działanie tego wszystkiego odpowiada chipset Qualcomm Snapdragon 750G, wspierany przez 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD (do 1 TB).

Galaxy Tab S7 FE ma spełnić również oczekiwania użytkowników, którzy poszukują dodatkowych sposobów na zwiększenie efektywności pracy. Dzięki funkcji Samsung DeX i klawiaturze Book Cover z tabletu można korzystać niczym z laptopa, podczas realizacji zadań ciesząc się interfejsem analogicznym do tego, jaki oferuje komputer. A rozwiązanie Drugi Ekran sprawi, że tablet Galaxy Tab S7 FE stanie się podczas pracy na komputerze dodatkowym ekranem – dzięki temu użytkownicy mogą zwiększyć swoją efektywność, korzystając z rozszerzonego widoku.

Także podczas pracy koncepcyjnej tablet zapewnia narzędzia zwiększające kreatywność. Clip Studio Paint i Canva współpracują z rysikiem S Pen, co przekłada się na idealnie płynne i wyraziste rysunki i projekty. Nowi użytkownicy otrzymują w prezencie bezpłatny, 6-miesięczny okres próbny na Clip Studio Paint, bez ograniczeń mogą zatem odkrywać swoje talenty i próbować swoich sił w tworzeniu cyfrowych dzieł sztuki. Z kolei osoby często robiące notatki ucieszy fakt, że także funkcja Noteshelf oferowana jest bez opłat. Dzięki temu przy pomocy rysika mogą oni tworzyć precyzyjne kolorowe zapiski.

Galaxy Tab S7 FE, oferuje równie gładkie i stylowe metalowe wykończenie, co Tab S7. Tablet dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, srebrnym i zielonym. Mimo dużego wyświetlacza tablet jest smukły i lekki, a przy tym wyposażony w potężną baterię –z łatwością można więc na nim streamować treści, pracować i tworzyć bez potrzeby szukania najbliższego gniazdka.

Urządzenie zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.0. W komplecie są też głośniki stereo oraz dwa aparaty fotograficzne o rozdzielczości 8 Mpix z tyłu i 5 Mpix z przodu. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 10090 mAh z szybkim ładowaniem 45 W (ładowarka sprzedawana oddzielnie) i pracuje pod kontrolą systemu Android 11.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A7 Lite to nieodłączny towarzysz pozwalający użytkownikom cieszyć się treściami i grami, również w czasie podróży. Ekran o przekątnej 8,7" (TFT, 800 x 1340 pikseli) oraz smukła, wytrzymała metalowa obudowa sprawiają, że tablet możemy komfortowo przenosić. Cienkie ramki wokół wyświetlacza i podwójne głośniki z Dolby Atmos dodatkowo uatrakcyjniają odtwarzane filmy, programy czy gry. Urządzenie jest napędzane ośmiordzeniowym procesorem (4 x 2,3 GHz + 4 x 1,8 GHz) i ma 3 GB RAM-u.

Tablet oferuje do 64 GB pamięci masowej, którą przy pomocy karty microSD można rozszerzyć o dalszy 1 TB. Do tego dwa aparaty fotograficzne (8 Mpix z tyłu i 2 Mpix z przodu), łączność LTE, Wi-Fi i Bluetooth 5.0 oraz akumulator o pojemności 5100 mAh z szybkim ładowaniem 15 W (ładowarka sprzedawana osobno). Nad całością czuwa Android 11.

Dostępność

Galaxy Tab A7 Lite będzie dostępny w sprzedaży na początku czerwca tego roku, a Galaxy Tab S7 FE zadebiutuje na rynku w drugiej połowie czerwca 2021 roku.

