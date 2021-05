Lenovo szykuje nowy budżetowy tablet

Chiński Lenovo szykuje kolejny budżetowy tablet. Pojawił się on w konsoli Google Play i przeszedł testy Geekbench.

Lenovo to jeden z dwóch największych producentów w świecie laptopów, który regularnie wymienia się na prowadzeniu z amerykańskim HP. Ostatnio jednak Lenovo zanotował też bardzo duży skok na rynku tabletów i uplasował się na trzecim stopniu podium. Zaraz za tradycyjnie pierwszym Apple i równie tradycyjnie drugim Samsungiem. Z najnowszych informacji dostępnych w konsoli Google Play oraz bazy benchmarków Geekbench wynika, że Chińczycy szykują nowy budżetowy tablet.

Nowe urządzenie to Lenovo Tab M10 5G. Ma ono mieć układ Qualcomm Snapdragon 690 5G oraz 6 GB RAM. Wszystko to będzie pracować pod kontrolą Androida 11. Tablet przeszedł właśnie test Geekbench 5.4.1 i zdobył tam 592 punkty w teście jednego rdzenia oraz 1760 punktów w teście wielu rdzeni. Nie wiemy kiedy dokładnie pojawi się nowy tablet, ale ostatnio pojawiły się tez przecieki o modelu Lenovo Yoga Tab Pro, najpewniej zatem Chińczycy szykują jedną dużą premierę dla swoich nowych tabletów. Do tego czasu powinniśmy poznać resztę specyfikacji technicznej.

Zobacz: Lenovo patentuje smartfony z bardzo zakrzywionym ekranem

Zobacz: IDC: Rynek tabletów nadal rośnie jak na drożdżach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: geekbench, gsmarena, wł