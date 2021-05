IDC: Rynek tabletów nadal rośnie jak na drożdżach

W pierwszym kwartale 2021 tablety znowu uzyskały bardzo dobry wynik. Widać, że sytuacja na świecie bardzo im pomaga. Na tronie nadal Apple.

Rok temu świat błyskawicznie przeszedł metamorfozę w celu dostosowania się do nowych warunków. Ludzie stali się mniej mobilni, a co za tym idzie - spadła sprzedaż smartfonów. Jednocześnie więcej przebywania w domu zaowocowało wzrostem sprzedaży w segmencie tabletów czy komputerów. Problemy jednych stały się błogosławieństwem dla innych. W przypadku tabletów wcześniej rok w rok widzieliśmy zanikanie tego rynku, więc mamy do czynienia wręcz z powstaniem z martwych. Teraz widzimy wyniki rynku tabletów za pierwszy kwartał 2021. Na rynek trafiło 39,9 mln urządzeń, co jest wzrostem o 55,2% w stosunku do 25,7 mln w analogicznym kwartale roku poprzedniego.

Na pierwszym miejscu bez zmian jest Apple, który ma 31,7% rynku i sprzedał 12,7 mln tabletów (rok wcześniej: 30% i 7,7 mln). Na drugiej pozycji równie tradycyjnie widzimy Samsunga z 20% rynku i 8 milionami tabletów (rok temu: 19,3% i 5 milionów). Na trzeci stopień podium awansował chiński Lenovo. Producent ma 9,4% udziału w rynku i sprzedał 3,8 mln urządzeń (rok wcześniej: 6,1% i 1,6 mln). Na czwartej pozycji jest Amazon z 8,7% udziału w rynku i 3,5 mln sprzedanych tabletów (rok wcześniej: 5,6% i 1,4 mln). Na piątym miejscu jest Huawei z 2,7 mln i 6,8% udziału w rynku. Chińska marka ma co prawda mniejszy udział w rynku niż rok temu (10,4%), jednak zanotowała skromny wzrost sprzedaży swoich tabletów. Wyniósł on 1,7%.

Źródło tekstu: IDC, wł