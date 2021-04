Majowe promocje Huawei to smartfony i laptopy w zestawach ze słuchawkami i nie tylko

Huawei ogłosił kolejną promocję na urządzenia dostępne w sklepie internetowym huawei.pl. Od dziś do 8 maja wybrane modele smartfonów, laptopów i smartwatchy można kupić w zestawie z innymi urządzeniami i akcesoriami. Klienci sklepu, którzy chcą rozłożyć swoje zakupy na dogodne raty, mogą skorzystać z nowej oferty – 36 rat z RRSO wynoszącym 0%.

Majowa promocja na huawei.pl to okazja do zakupu smartfonu Huawei P40 lite w zestawie ze smartwatchem Huawei Watch Fit w cenie 899 zł. Klienci, którzy poszukują smartfonu i bezprzewodowych słuchawek, mogą z kolei skorzystać z oferty na smartfony Huawei P30 lite albo P smart 2021 w zestawie ze słuchawkami FreeBuds 3i. W ofercie można znaleźć również wybór laptopów do pracy i nauki zdalnej w zestawach z akcesoriami, a także smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro w zestawie ze słuchawkami FreeBuds Pro w cenie 1299 zł.

Klienci huawei.pl, którzy chcą rozłożyć płatność za swoje zakupy na raty, mogą skorzystać z 36 rat 0%. Minimalna wartość zamówienia, które można rozłożyć na raty, to 300 zł.

Pełna lista produktów objętych promocją w sklepie huawei.pl:

Smartfon Huawei P40 lite + smartwatch Huawei Watch Fit za 899 zł

Smartfon Huawei P30 lite + słuchawki Huawei FreeBuds 3i za 1099 zł

Smartfon Huawei P smart 2021 (z NFC) + słuchawki Huawei FreeBuds 3i za 799 zł

Laptop Huawei MateBook D 15 (8/256 GB) + bezprzewodowa myszka Bluetooth + plecak za 2699 zł

Laptop Huawei MateBook D 14 (Ryzen 7, 8/512 GB) + bezprzewodowa myszka Bluetooth + plecak za 3199 zł

Laptop Huawei MateBook D 14 (Ryzen 5, 8/512 GB) + bezprzewodowa myszka Bluetooth + plecak za 2999 zł

Laptop Huawei MateBook X Pro 2021 (Intel i7, 16/512 GB) + słuchawki FreeBuds Studio + bezprzewodowa myszka Bluetooth + plecak za 7499 zł

Laptop Huawei MateBook X Pro 2021 (Intel i7, 16/1 TB) + słuchawki FreeBuds Studio + bezprzewodowa myszka Bluetooth + plecak za 8499 zł

Smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro + słuchawki Huawei FreeBuds Pro za 1299 zł

Poza ratami, klienci sklepu huawei.pl mogą skorzystać z dodatkowych ofert, takich jak: 3-letnia gwarancja na kupiony laptop, jednorazowa, bezpłatna naprawa ekranu smarftonu w ciągu 3 miesięcy od zakupu czy 20 zł zniżki na zakupy za wystawienie opinii o produkcie.

