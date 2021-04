W sklepie huawei.pl rozłożysz zakupy na 36 rat 0%. Nowa oferta realizowana z PayU

Huawei i PayU rozwijają płatności ratalne w sklepie internetowym huawei.pl – najnowsza oferta to możliwość rozłożenia zakupów na 36 rat z RRSO wynoszącym 0%.

Z najnowszej oferty 36 rat 0% na huawei.pl można skorzystać, wybierając odpowiednią opcję na etapie wyboru formy płatności – klient zostanie przekierowany na stronę PayU, na której będzie musiał wypełnić formularz, podając swoje dane. Decyzja kredytowa zostanie przekazana w ciągu kilku minut. Minimalna wartość zamówienia, które można rozłożyć na raty, to 300 zł.

Do tej pory zakupy zrobione na huawei.pl można było rozłożyć na 3 raty 0%. Poza ratami sklep huawei.pl oferuje klientom wiele innych form płatności i dostaw, w tym płatności za pobraniem oraz dostawę do paczkomatów InPost. Dostawy są co do zasady bezpłatne. Huawei.pl gwarantuje też 15 dni na ewentualny, bezpłatny zwrot zakupionego towaru.

Cieszymy się, że możemy zaproponować klientom tak atrakcyjną ofertę, dzięki której mogą kupić sprzęt wysokiej klasy w sklepie huawei.pl, na który być może w innych okolicznościach, bez takiej oferty, nie mogliby sobie pozwolić. Rozłożenie płatności na 36 rat, czyli de facto na 3 lata z kosztem finansowania wynoszącym 0% (RRSO 0%), to odczuwalna, realna korzyść dla konsumenta

– mówi Dorota Haller, CMO, dyrektorka marketingu, komunikacji i e-commerce w Huawei CBG Polska.

Poza ratami klienci sklepu huawei.pl mogą skorzystać z ofert, takich jak: 3-letnia gwarancja na kupiony laptop, jednorazowa, bezpłatna naprawa ekranu smartfonu w ciągu 3 miesięcy od zakupu, bezpłatna dostawa na następny dzień roboczy czy 20 zł zniżki na zakupy na huawei.pl za wystawienie opinii o produkcie.



Źródło tekstu: Huawei