Huawei rozpoczyna w Chinach sprzedaż samochodu elektrycznego ze swoją technologią

W Chinach rusza sprzedaż pierwszego samochodu elektrycznego z technologią firmy Huawei. Od 21 kwietnia 2021 roku SERES SF5 będzie dostępny we flagowych sklepach marki w całych kraju.

To ekscytujące wydarzenie stanowi precedens zarówno dla branży elektroniki użytkowej, jak i branży motoryzacyjnej. W przyszłości będziemy oferować naszym partnerom nie tylko inteligentne rozwiązania, które pomogą im budować lepsze, inteligentne pojazdy, ale również ułatwią ich sprzedaż za pośrednictwem naszej sieci detalicznej w Chinach.

– powiedział Richard Yu, CEO w Huawei CBG

W odpowiedzi na potrzeby konsumentów, Huawei i produkujący samochody elektryczne koncern SERES stworzyły nowy system zwiększania zasięgu napędu elektrycznego. Huawei DriveONE Three-in-One Electric Drive to rozwiązanie zwiększające zasięg pojazdu, dzięki czemu samochodem SERES SF5 można przejechać do 180 km w trybie całkowicie elektrycznym oraz ponad 1000 km w trybie rozszerzonego zasięgu. Gdy poziom naładowania baterii w aucie spadnie poniżej określonej wartości, uruchamiany jest mały silnik spalinowy zasilający główny silnik elektryczny, który napędza pojazd. Wysoka wydajność zapewnia również przyspieszenie do 100 km/h w 4,68 sekundy.

Rozwiązania Huawei HiCar umożliwiają bezproblemowe przełączanie się między aplikacjami na smartfonie i centralnym panelu sterowania pojazdem, umożliwiając dostęp do między innymi nawigacji czy muzyki w dowolnym czasie i miejscu. Na przykład, muzyka słuchana na smartfonie może być płynnie kontynuowana po wejściu do samochodu. Rozwiązanie zapewnia również inteligentne sterowanie głosowe, a także łączenie samochodu z innymi inteligentnymi urządzeniami, dzięki czemu użytkownik może łatwo z poziomu samochodu włączyć na przykład domową klimatyzację czy inne urządzenie znajdujące się w domu.

Samochód wyposażony jest w trójwymiarowy system audio, składający się z 11 jednostek dźwiękowych dostrojonych przez ekspertów i akustyków z firmy Huawei. Nowy SERES SF5 ma tryb ładowania ratunkowego pojazd-pojazd (V2V), który może zapewnić zasilanie awaryjne w miejscach bez stacji ładujących.

Dostępność i cena

SERES SF5 będzie dostępny we flagowych sklepach marki Huawei w całych Chinach. Cena samochodu wyniesie 246,8 tys. juanów (143,4 tys. zł) za wersję 4WD oraz 216,8 tys. juanów (125,9 tys. zł) za wersję 2WD. Wybierać będzie można spośród czterech wersji kolorystycznych.

Źródło tekstu: Huawei