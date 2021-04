Samsung największym producentem smartfonów w 1Q2021. Huawei nie zmieścił się w pierwszej piątce

Serwis Strategy Analytics ujawnił, jak wyglądał globalny rynek smartfonów w pierwszym kwartale 2021 roku. Na czele stawki znalazł się Samsung, odpowiedzialny za 23% dostaw. Z pierwszej piątki wypadł Huawei, który jeszcze nie tak dawno walczył z liderami o szczyt podium.

Z najnowszych badań Strategy Analytics wynika, że w pierwszym kwartale tego roku na światowe rynki trafiło łącznie 340 milionów smartfonów, o 24% więcej niż rok wcześniej. Duża w tym zasługa chińskich producentów (z wyjątkiem firmy Huawei) i oferowanych przez nich urządzeń 5G.

Liderem globalnego rynku smartfonów w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku był Samsung, który dostarczył 77 mln smartfonów (+32% rok do roku), nie dając się wyprzedzić wiceliderowi, czyli firmie Apple (57 mln iPhone'ów, +44% rok do roku). Amerykańskiemu gigantowi deptało po piętach Xiaomi (49 mln smartfonów, +80% rok do roku).

W pierwszej piątce zmieściły się jeszcze dwie chińskie firmy, Oppo i Vivo. W TOP5 nie zmieścił się Huawei, który rok wcześniej był wiceliderem rynku.

Producent Dostawy w 1Q2020 Dostawy w 1Q2021 Udział w rynku

w 1Q2021 Zmiana rok do roku Samsung 58 mln 77 mln 23% +32% Apple 39 mln 57 mln 17% +44% Xiaomi 28 mln 49 mln 15% +80% Oppo 23 mln 38 mln 11% +68% Vivo 20 mln 37 mln 11% +85% Inni 107 mln 82 mln 24% -23% Razem 275 340 100% +24%



Jak zauważa Strategy Analytics, niedobory chipów i wynikające z tego ograniczenia po stronie podaży nie miały w poprzednim kwartale wpływu na największych producentów smartfonów. Mogły jednak mieć wpływ na mniejszych producentów i wciąż mogą stanowić dla nich problem w przyszłości. Sytuacja firmy Huawei to przede wszystkim efekt amerykańskich sankcji, nałożonych na tego producenta, które ciągną się za nim od 2019 roku.

