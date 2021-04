Samsung będzie miał składany tablet Samsung Galaxy Z Fold Tab

Samsung szykuje kolejne składane urządzenie. Tym razem będzie to tablet, który będzie można złożyć aż trzy razy.

Samsung króluje na rynku składanych urządzeń, nie powinno to jednak nikogo dziwić. To właśnie Koreańczycy wykonali skok na głęboką wodę, jakim był debiut pierwszego Galaxy Folda. Samsung zatem jest niejako ojcem tego segmentu. Do zabawy chwilę później dołączył Huawei, jednak on ma wiadome problemy z usługami Google, które poważnie utrudniają mu działanie na rynkach innych niż chiński. Samsung obecnie ma 70% rynku zginanych telefonów, a niedługo zobaczymy jego składany tablet. Będzie się on według danych Gizmochina jednak składał nie tylko jeden raz, ale aż trzy.

Będzie on nosił nazwę Samsung Galaxy Z Fold Tab i najprawdopodobniej pojawi się w pierwszym kwartale 2022. Poprzednie przecieki mówiły już o końcówce 2021, jednak Samsung woli jednak odwlec te plany. Nowy tablet będzie też obsługiwał specjalnie przystosowany rysik S Pen. Ten sam rysik będzie towarzyszył też przyszłemu smartfonowi Samsung Galaxy Z Fold3. Przy tablecie możemy się też spodziewać wzmocnionego szkła. Nic dziwnego, skoro będzie się on składał aż trzy razy.

Zobacz: Samsung Galaxy M12 Debiutuje w Europie. W Polsce kupimy go na przełomie kwietnia i maja

Zobacz: Orange: zniżka do 550 zł na smartfon Samsung lub Xiaomi. Musisz tylko sprzedać swój stary telefon

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: gizmochina, wł