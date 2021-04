Orange: zniżka do 550 zł na smartfon Samsung lub Xiaomi. Musisz tylko sprzedać swój stary telefon

Orange ruszył z kolejną edycją akcji odkupu smartfonów, dzięki której można pozbyć się starego, niechcianego telefonu, a w zamian dostać zniżkę na wybrane modele Samsunga lub Xiaomi.

By skorzystać z akcji, należy przyjść do salonu Orange i sprzedać swój niepotrzebny już smartfon. W zamian operator wręczy nawet dwa vouchery na zakup nowego sprzętu lub akcesoriów. Oczywiście przed odkupieniem telefonu przez Orange, sprzęt zostanie oceniony pod kątem sprawności technicznej i odpowiednio do tego wyceniony. Odkupowi podlegają wyłącznie określone urządzenia, które zostały zakupione na terenie Polski. Numer IMEI nie może być też zastrzeżony w wyniku kradzieży czy utracenia urządzenia przez właściciela.

Zobacz: Plus na wiosnę: drugi smartfon za 1 zł i dwa razy więcej gigabajtów w abonamencie

Promocja daje możliwość sprzedaży w salonie Orange starego telefonu przy jednoczesnym zakupie nowego urządzenia podlegającego promocji – wtedy wydawane są dwa bony. Jeżeli klient chce tylko sprzedać stare urządzenie, dostanie tylko jeden bon. Voucher można przeznaczyć na zakup telefonów czy akcesoriów w każdym salonie Orange.

Obecna edycja akcji potrwa do 30 kwietnia lub do wyczerpania puli nagród przeznaczonych na ten cel. Szczegóły promocji dostępne są na stronie: https://www.orange.pl/zobacz/odkuptelefonow i w regulaminach poniżej:

Zobacz: Redmi Note 9 Pro - genialna bateria i niska cena. Xiaomi wie, co dobre

Jakie bony można otrzymać?

Biorąc udział w akcji, można kupić następujące urządzenie wraz z odpowiadającą im zniżką (drugim bonem):

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB – bon 550 złotych

256GB – bon 550 złotych Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB – bon 500 złotych

128GB – bon 500 złotych Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB – bon 450 złotych

256GB – bon 450 złotych Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB – bon 400 złotych

128GB – bon 400 złotych Samsung Galaxy S21 5G 256GB – bon 350 złotych

256GB – bon 350 złotych Samsung Galaxy S21 5G 128GB – bon 300 złotych

128GB – bon 300 złotych Samsung Galaxy S20 FE 5G – bon 150 złotych

– bon 150 złotych Xiaomi Redmi Note 9 PRO 6/64 GB – bon 100 złotych

6/64 GB – bon 100 złotych Xiaomi Redmi Note 9T 5G 4/128 GB – bon 150 złotych

4/128 GB – bon 150 złotych Xiaomi Mi 10T 5G 6/128 GB – bon 300 złotych

A jeśli sprzęt jest zbyt wiekowy, niedziałający lub zużyty i nie podlega akcji, można go oddać do recyklingu w dowolnym salonie Orange, co będzie małą cegiełką w walce o środowisko.

Zobacz: Samsung Galaxy S21 5G – mały jest najlepszy? Przetestowaliśmy podstawowy wariant flagowca

Zobacz: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - flagowy telefon o ogromnych możliwościach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Orange