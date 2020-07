Redmi Note 9 Pro - genialna bateria i niska cena. Xiaomi wie, co dobre

Xiaomi Redmi Note 9 Pro to najlepszy smartfon w cenie do 1200, no góra 1500 zł? Wiele na to wskazuje, jednak w porównaniu z utytułowanym poprzednikiem - Redmi Note 8 Pro - musi zmierzyć się z dużo mocniejszą konkurencją.

Dawno, dawno temu (konkretnie to w zeszłym roku) na rynek trafił Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Za sprawą świetnego stosunku jakości do ceny telefon okazał się olbrzymim hitem i do dziś cieszy się zasłużoną popularnością. Naszą recenzję tego telefonu odwiedziliście już ponad pół miliona razy! Doczekał się także następcy i to właśnie o nim dziś będziemy mówić. Xiaomi Redmi Note 9 Pro od niedawna można kupić w polskich sklepach w cenach od 1199 zł i wiele wskazuje na to, że ponownie mamy do czynienia z bardzo kuszącym średniakiem.

Kup teraz - zapłać później kwiecień 2020 209 g, 8.8 mm grubości 6 GB RAM 128 GB, (opcje: 64 GB), microSD do 512 GB - od 1169,00 zł na 64 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.67" - IPS LCD (1080 x 2400 px, 395 ppi) Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G, 2,30 GHz Android v.10.0 5020 mAh, USB-C Zobacz pełną specyfikację telefonu Xiaomi Redmi Note 9 Pro Nowy Redmi Note bierze to, co było najlepsze w poprzedniku i próbuje dalej to usprawnić. W efekcie zamiast procesora MediaTeka mamy układ Qualcomm Snapdragon 720G, bateria urosła do zawrotnych 5020 mAh, a wyświetlacz jest jeszcze większy i mierzy 6,67”. Pytanie jednak, czy taktyka „to samo, tylko więcej” rzeczywiście poskutkowała lepszym smartfonem?

Obudowa Plastikowa ramka

Gorilla Glass 5 (przód i tył) Ekran IPS FHD+ (1080 × 2400), 6,67 cala

zaokrąglone rogi, czarna ramka,

kamerka na środku górnej krawędzi

jasność 535 nitów SoC Qualcomm Snapdragon 720G (2x 2,3 GHz + 6 x 1,80 GHz)

Qualcomm Adreno 618 Pamięć 6 GB RAM

64 GB na dane

miejsce na kartę microSD Akumulator 5020 mAh

szybkie ładowanie (ładowarka 30 W) Łączność sanki na dwie karty nanoSIM

dwuzakresowe Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

NFC, Bluetooth 5.0, USB 2.0 OTG (USB-C), jack 3,5 mm

Co w zestawie?

Xiaomi Redmi Note 9 Pro pakowany jest w proste białe pudełko ze zdjęciem urządzenia. W środku oprócz telefonu znajdziemy komplet dokumentów, kluczyk do tacki SIM, silikonowe etui oraz ładowarkę 30 W z kompatybilnym kablem USB-C. Jak na tę cenę to solidny zestaw. Co prawda zabrakło w nim słuchawek, ale nie jest to wielkie zaskoczenie – już od dawna w tym segmencie przestały być standardem.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne