Redmi Note 8 Pro - niedrogi smartfon, który rozkłada na łopatki znacznie droższą konkurencję

Pod koniec września 2018 roku miała miejsce polska premiera telefonu Redmi Note 8 Pro, który był między innymi pierwszym w naszym kraju modelem tej należącej do Xiaomi marki, wyposażonym w moduł NFC. Tego zawsze brakowało w smartfonach Redmi, więc czy jego dodanie sprawiło, że hasło „Xiaomi lepsze” nabrało tu pełniejszego znaczenia? Odpowiedź możecie znaleźć w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu:

Szklana obudowa z aluminiową ramką, Corning Gorilla Glass 5,

Wymiary: 161,3 x 76,4 x 8,8 mm, masa: 199 g,

6,53-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości FullHD+ (1080 x 2340 pikseli, 395 ppi), czujnik oświetlenia,

Czytnik linii papilarnych z tyłu,

Ośmiordzeniowy chipset MediaTek Helio G90T (2 x Cortex-A76 @2,05 GHz + 6 x Cortex-A55 @2,0 GHz), proces technologiczny 12 nm,

Grafika Mali-G769 MC4,

6 GB RAM-u, 128 GB pamięci wewnętrznej (110 GB dla użytkownika), karty pamięci microSD do 256 GB,

Hybrydowy dual SIM: sloty nanoSIM + nanoSIM/microSD,

Łączność LTE Cat12 (600/100 Mb/s), Wi-Fi a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/ GLONASS/Beidou, cyfrowy kompas, port podczerwieni, USB-C 2.0, USB-OTG,

Gniazdo audio Jack 3,5 mm, radio FM,

Główny aparat 64 Mpix 1/1,7"(piksele 0,8 µm), obiektyw 26 mm z przysłoną f/1.89, PDAF, diodowa lampa, filmy 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps; drugi aparat 8 Mpix 1/4" (piksele 1,12 µm), obiektyw ultraszerokokątny 13 mm z przysłoną f/2.2; trzeci aparat 2 Mpix 1/5” (piksele 1,75 µm), obiektyw z przysłoną f/2.4, aparat makro; czwarty aparat 2 Mpix 1/5” (piksele 1,75 µm), obiektyw z przysłoną f/2.4, czujnik głębi,

Przedni aparat 20 Mpix 1/3” (piksele 0,9 µm), obiektyw z przysłoną f/2.0, filmy 1080p@30fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 4500 mAh, szybkie ładowanie Quick Charge 4.0+,

Android 9.0 Pie z interfejsem MIUI 11.0.3 (test na oprogramowaniu V11.0.3.0.PGGEUXM),

Cena wyjściowa: 1199 zł.

Zawartość opakowania

Do moich testów trafił smartfon Redmi Note 8 Pro w kolorze Mineral Grey (ciemnoszarym). W zestawie testowym umieszczonym w białym, kartonowym pudełku znalazła się również ładowarka sieciowa o mocy 18 W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A), przewód USB-A – USB-C, kluczyk do wysuwania tacki na karty (nanoSIM + nanoSIM/microSD) oraz etui na telefon w kolorze czarnym (półprzezroczyste). Nietypowym rozwiązaniem, zastosowanym w dołączonym etui, jest „klapka” zamykająca dostęp do portu USB-C (i tylko do niego – pozostałe otwory pozostają otwarte).