Huawei Startup Challenge rozstrzygnięty. 185 tysięcy złotych wsparcia dla innowacji przeciw wykluczeniom

Firma Huawei ogłosiła zwycięzców I edycji akcji Huawei Startup Challenge. Spośród 10 finalistów wybranych z prawie 250 zgłoszeń, kapituła konkursu wyłoniła trzy najlepsze projekty, które zaprzęgają technologię do przeciwdziałania wykluczeniom i wyrównywania szans.

Celem organizowanego przez Huawei Polska i Fundację Startup Hub Poland konkursu Huawei Startup Challenge było znalezienie odpowiedzialnych społecznie polskich startupów i wsparcie najlepszych rozwiązań, których wspólnym mianownikiem jest dążenie do równego dostępu i działanie na rzecz inkluzywności. Podczas trwającego trzy miesiące programu, startupy pracowały nad rozwojem swoich rozwiązań w trakcie warsztatów, ścieżek wyzwań i sesji z mentorami.

Dla mnie ten program był niebywałą przygodą i pozytywnie budującym doświadczeniem, szczególnie w tak trudnych czasach, w jakich się obecnie funkcjonujemy. Każdy projekt, który mieliśmy okazję zobaczyć, był fenomenalny. Wielkie ukłony w stronę organizatorów i pomysłodawców – Startup Hub Poland i Huawei. Jest to niezwykle istotne, że podjęli oni tak niełatwy temat, jakim jest przeciwdziałanie wykluczeniom, zaś projekty które mogliśmy zobaczyć w konkursie, w 100 procentach wynagradzają wysiłek włożony w pracę przez wszystkie zaangażowane strony.

– powiedziała Dagmara Krzesińska, CEO Koalicji na rzecz Polskich Innowacji i przewodnicząca kapituły konkursu

Zwycięzcy Huawei Startup Challenge

W trakcie Wielkiego Finału Huawei Startup Challenge, który odbył się w formule online 14 kwietnia tego roku, trzy najlepsze rozwiązania otrzymały kolejno 100, 50 i 35 tysięcy złotych na dalszy rozwój.

Pierwsze miejsce i nagrodę główną 100 tysięcy złotych kapituła konkursu przyznała startupowi Wheelstair. Ich projekt łączy różne dziedziny nauki – robotykę, mechatronikę, mechanikę, elektronikę – w celu stworzenia medycznej przystawki do wózków inwalidzkich, umożliwiającej osobom z niepełnosprawnością ruchową pokonywanie barier architektonicznych, które do tej pory były nie do pokonania. Dzięki temu przełomowemu rozwiązaniu osoby poruszające się na wózkach zyskają niemal pełną niezależność. Najbardziej powszechną barierą są schody, których pokonanie jest niemożliwe bez zewnętrznego wsparcia. W Polsce, dzięki urządzeniu Wheelstair, nawet 570 tysięcy osób będzie mogło być na powrót włączonych w życie społeczne w większym wymiarze.

Drugie miejsce i 50 tysięcy złotych kapituła przyznała przygotowanemu przez Associated Apps rozwiązaniu The Compass. Jest to pierwszy na świecie inteligentny wirtualny asystent, nawigujący osoby niewidome i niedowidzące wewnątrz obiektów użyteczności publicznej, takich jak centra handlowe, budynki biurowe, dworce, lotniska, muzea, czy nawet urzędy – które dziś w większości nie są przystosowane do potrzeb osób niedowidzących.

Trzecie miejsce na podium otrzymał startup Parrot One z rozwiązaniem, które wspiera pracę i komunikację osób z niepełnosprawnościami, na przykład ze spastycznością mięśni rąk, po udarach. ParrotOne pomaga redukować wykluczenie społeczne i zawodowe dzięki opracowaniu inteligentnej klawiatury PowerHID. Jej elementem jest aplikacja, będąca jednocześnie komunikatorem z rozbudowanym słownikiem podpowiedzi, który ułatwia pisanie całych wyrazów użytkownikowi, umożliwiając pracę na smartfonach, tabletach, komputerach – będących dziś w wielu przypadkach podstawowym narzędziem komunikacji.

Jako jedna z największych globalnych firm technologicznych staramy się, aby korzyści wynikające z rozwoju technologii docierały do każdej osoby na świecie. Huawei Startup Challenge idealnie wpisuje się w tę wizję. W Polsce znajduje się nasza siedziba regionalna oraz centrum badań i rozwoju, które mocno zaangażowane było we wsparcie tego projektu. Zależy nam na tym, aby podobne konkursy i projekty powstawały także w Polsce i tu były rozwijane, zgodnie z naszą misją, którą jest wspieranie walki z wykluczeniami przy pomocy nowych technologii.

– powiedział Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska

Źródło tekstu: Huawei