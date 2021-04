Ukradli ponad 1,5 mln zł. Policja złapała internetowych oszustów

Policjanci z Wydział do Walki z Cyberprzestępczością KWP Katowice zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy oszukiwali ludzi na dopłaty do paczek.

Policjanci z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP Katowice, razem ze śledczymi z Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy oszukali kilkaset osób na kwotę ponad 1,5 mln dolarów. Obywatele Białorusi i Ukrainy stosowali tzw. metodę "na dopłatę", w której przekonywali nieświadomych użytkowników, że ich paczka została zatrzymana i wymagane jest uiszczenie niewielkiej opłaty.

W sumie funkcjonariusze przeprowadzili działania na terenie Katowic, Warszawy, Krakowa, Tczewa, Wrocławia i Zakopanego. Zatrzymali łącznie 19 osób, w tym, kilka na tzw. gorącym uczynku.

Sprawcy działali z wykorzystaniem metody, przed którą wielokrotnie ostrzegaliśmy. W pierwszej fazie oszuści organizowali tzw. kampanię SMS, rozsyłając wiadomości tekstowe o konieczności dokonania często symbolicznej dopłaty np. do oczekiwanej przesyłki. W wiadomości zamieszczony był link, pod którym można było rzekomo poznać szczegóły, w rzeczywistości kierujący na podstawioną stronę banku. Sprawcy nakłaniali w ten sposób odbiorców wiadomości SMS do uruchomienia przesłanego linku, docelowo umożliwiającego przejęcie loginu i hasła do bankowości elektronicznej i kradzieży pieniędzy z konta. Oszuści wielokrotnie zaciągali też pożyczki na przejętych rachunkach i wyprowadzali tak pozyskane środki.