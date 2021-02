Policja aresztowała grupę, która ukradła 100 mln dolarów w kryptowalutach

Policja w Wielkiej Brytanii aresztowała 8 mężczyzn, którzy w 2020 roku okradli celebrytów z kryptowalut o wartości około 100 mln dolarów.

We wtorek policja w Wielkiej Brytanii zatrzymała 8 mężczyzn, podejrzewanych o kradzież kryptowalut o wartości około 100 mln dolarów. Z informacji przekazanych przez NCA (National Crime Agency) oraz Europol wynika, że używali oni techniki znanej jako SIM-swapping. Funkcjonariusze nie zdradzili, kto dokładnie został okradziony, ale wiemy, że chodzi głównie o celebrytów. Na liście znajdują się między innymi znani influencerzy, sportowcy, muzycy oraz ich rodziny.

Złodzieje przejęli kryptowaluty o wartości około 100 mln dolarów. Paul Creffield z NCA zdradził, że przejmowali walutę przechowywaną przede wszystkim w portfelach bitcoin. Oprócz tego ukradli też trochę tradycyjnych pieniędzy z kont bankowych celebrytów. Złapani mężczyźni mieli od 18 do 26 lat. Wcześniej na Malcie i w Belgii funkcjonariuszom udało się złapać dwóch innych członków grupy.

SIM-swapping to dość prosta metoda, w której złodzieje muszą przekonać operatora komórkowego do przeniesienia numeru telefonu na nowe urządzenie. W ten sposób pozyskują dostęp do SMS-ów i kodów potrzebnych do 2-stopniowej weryfikacji we wszelkiej maści serwisach oraz usługach i włamują się na konta atakowanych osób. W podobny sposób hakerom udało się włamać na konto szefa Twittera w 2019 roku.

Źródło tekstu: BusinessInsider