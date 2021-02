Elon Musk inwestuje 1,5 mld dolarów w Bitcoina. Kurs kryptowaluty wystrzelił

Kurs Bitcoina ponownie wystrzelił w górę i osiągnął najwyższy wynik w historii. To zasługa Elona Muska i jego firmy Tesla, która zainwestowała w kryptowalutę aż 1,5 mld dolarów.

Elon Musk jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie i zarazem osobą, która często lubi wywoływać kontrowersje. Właściciel Tesli lubi czasami napisać coś na swoim Twitterze i wielokrotnie przekonywaliśmy się już, że jego słowa mają ogromną moc. Ostatni przykład to między innymi kursy Dogecoina, który wzrósł po słowach Elona Muska. Nieco żartobliwie stwierdził on, że w przyszłości będzie to globalna waluta na Ziemi. To wystarczyło. Teraz twórca PayPala i założyciel SpaceX wpłynął na Bitcoina, w którego zainwestował aż 1,5 mld dolarów.

Tesla - firma należąca do Elona Muska - zainwestowała w Bitcoina aż 1,5 mld dolarów. Jednocześnie firma ogłosiła, że w przyszłości będzie przyjmować płatności w tej kryptowalucie za swoje elektrycznego samochody, chociaż na określonych warunkach i z pewnymi ograniczeniami. To wystarczyło, aby kurs BTC wystrzelił w górę i osiągnął rekordową wartość. W tym momencie jeden Bitcoin jest wart ponad 47,5 tys. dolarów, ale w szczytowym momencie kurs wynosił ponad 48 tys. dolarów.

Zainwestowaliśmy łącznie 1,5 mld dolarów w Bitcoiny zgodnie z tą polityką i możemy od czasu do czasu lub długoterminowo nabywać i utrzymywać aktywa cyfrowe.

- czytamy w sprawozdaniu Tesli.

Jednocześnie Tesla zdaje sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie taka inwestycja. Firma otwarcie przyznała, że jeśli wdrożona zabezpieczenia zawiodą, to jej sytuacja finansowa i wyniki operacyjne mogą ulec pogorszeniu.

