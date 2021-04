Integrated Solutions z Grupy Orange Polska ulepszył system backupu w Santander Bank Polska

Integrated Solutions, wchodzący w skład Grupy Orange Polska, zmodyfikował centralny system backupu w Santander Bank Polska, wykorzystując do tego urządzenia firmy Dell. Dzięki zmianom bank będzie w stanie sprostać masowemu przyrostowi danych.

Z naszej perspektywy kluczowa jest pewność, że kopie zapasowe składowane będą w sposób gwarantujący ich integralność, nienaruszalność i bezpieczeństwo. Zabezpieczone przy pomocy Data Domain kopie to najważniejszy „sejf”, jaki funkcjonuje w naszym banku. Gwarantowana retencja, zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, usunięciem kopii, czy ich wrogim zaszyfrowaniem – to główne czynniki, które zdecydowały o wyborze tych konkretnych urządzeń. Doświadczenie Integrated Solutions w tego typu wdrożeniach jest dla nas dodatkową gwarancją niezawodności systemu.

– powiedział Piotr Nenkin, Dyrektor Infrastruktury IT w Santander Bank Polska

Bank w swej działalności nieustannie polega na złożonej, nowoczesnej infrastrukturze IT, która obecnie przechowuje terabajty danych. Rozwój działalności biznesowej i postępująca cyfryzacja procesów w ostatnich latach powodują szybki przyrost ilości danych, a to oznacza coraz większe wyzwania także w tworzeniu zapasowych kopii danych przetwarzanych w systemach banku.

Dostarczone i wdrożone przez nas rozwiązanie przenosi Santander Bank Polska na najwyższy możliwy poziom tworzenia kopii zapasowych, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo i ciągłość procesów biznesowych. Niezwykle cieszy nas, że jeden z największych banków w Polsce zaufał nam już kolejny raz i że możemy wspierać jego cyfrowe zaplecze.

– powiedział Andrzej Zając, Prezes Zarządu Integrated Solutions

Z perspektywy Dell Technologies, w Polsce jest to największy jednorazowy projekt systemu kopii bezpieczeństwa, bazujący na największych i najszybszych sprzedanych dotychczas w Polsce urządzeniach Data Domain.

Dell Technologies jest globalnym Partnerem dla Grupy Santander. Bardzo cieszy nas fakt, że Santander Bank Polska do strategicznego projektu, jakim jest ochrona krytycznych danych bankowych, wybrał rozwiązanie oferowane przez Dell Polska. W obecnych czasach, dla klienta takiego jak bank, zabezpieczenie danych i krytycznych aplikacji jest absolutnym priorytetem. Proces ten dotyczy zarówno aplikacji już od lat pracujących w Santander Banku Polska, jak i dopiero tworzonych, a także danych przetwarzanych w data center banku.

– powiedział Krzysztof Ducal, Sales Director w Dell Technologies

Każde oprogramowanie zarządzające kopiami wymaga odpowiednio wydajnych urządzeń, umożliwiających ich składowanie i przesyłanie. W tym obszarze od dawna liderem (ponad 60% rynku) są urządzenia deduplikujące Dell EMC Data Domain. Eliminują one powtarzające się części w zbiorach danych. To właśnie na tych urządzeniach oparty jest obecnie system Santander Banku Polska. Ich konfiguracja pozwala na przechowywanie przez bank i replikowanie blisko jednego petabajta kopii zapasowych. System umożliwia także szybki codzienny backup, efektywne składowanie, niezwłoczną replikację danych do oddzielnej lokalizacji i niemal natychmiastowy dostęp do wybranych kopii.

Źródło tekstu: Orange Polska