Kredyt dla firm można teraz wyklikać w aplikacji mobilnej Santander Bank

Od dziś klienci firmowi mogą wyklikać sobie kredyt w aplikacji mobilnej Santander Banku. Dzięki rozwijanemu procesowi Smart Loans przedsiębiorcy w prosty sposób otrzymują finansowanie bieżących potrzeb.

Smart Loans to omnikanałowy proces kredytowy dla klientów z sektora MŚP, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy są już klientami Santander Bank Polska. Składa się z czterech kroków i trwa ok. 10 minut. Pieniądze pojawiają się na koncie zaraz po wypełnieniu wniosku. Dotąd to rozwiązanie nie było dostępne w aplikacji mobilnej Santander mobile, teraz jednak bank ogłosił możliwość składania wniosków o kredyt także z poziomu smartfonów.

Zobacz: Oferta Smartney dostępna dla użytkowników platformy ComperiaRaty

Od dziś przedsiębiorca może rozpocząć proces kredytowy w aplikacji mobilnej, a zakończyć w bankowości internetowej albo w oddziale z pomocą doradcy. Może też zrobić odwrotnie, kończąc całą procedurę w smartfonie. Choć jest taka opcja, to nie ma konieczności wizyty w oddziale czy wypełniania dokumentów. Wszystko odbywa się w pełni zdalnie i bez wykorzystania papieru.

Dla przedsiębiorców dostępny jest kredyt do 100 tys. zł. Trzeba jednak pamiętać, że decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej klienta.

Kredyt dla firm w Santander mobile to kolejne wprowadzone ostatnio cyfrowe rozwiązanie dla przedsiębiorców. W 2020 r. bank udostępnił firmom proces kredytowy Smart Loans w bankowości internetowej. Wprowadzone zostały elektroniczne poręczenia, a także eKsięgowość, eFaktoring, eWindykacja i eUmowy. Online można także podpisać aneksy do prolongaty kredytów w rachunku bieżącym, pozyskać dokumenty finansowe do monitoringu kredytowego oraz zaktualizować dane firmy.

Zobacz: Dostaniesz w prezencie nawet 800 zł – tyle obiecują bank Santander i Visa. Możesz przy okazji wesprzeć Akcję Pajacyk

Zobacz: ComperiaRaty pomoże w ratalnym finansowaniu usług medycznych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Santander Bank