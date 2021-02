Oferta Smartney dostępna dla użytkowników platformy ComperiaRaty

Comperia.pl S.A. nawiązała kolejne ważne partnerstwo, dzięki któremu użytkownicy platformy ComperiaRaty mogą korzystać z finansowania zapewnionego przez Smartneya.

Smartney zadebiutował na polskim rynku dwa lata temu. To wpisana do polskiego rejestru KNF firma pożyczkowa, należąca do francuskiej Grupy Oney Bank, która działa od 35 lat na 11 rynkach i obsługuje ponad 7,6 miliona klientów na całym świecie.

Oney Bank to prawdziwy ekspert w zakresie kredytów konsumenckich, płatności oraz innych rozwiązań finansowych i ubezpieczeniowych. Cieszymy się, że zdecydował się wejść z nami we współpracę zarówno ze względu na atrakcyjną ofertę dla naszych klientów, jak i istotny w 2021 roku trend łączenia sił rozwijających się fintechów.

– powiedział Paweł Szukalski, członek zarządu Comperia.pl S.A.

ComperiaRaty to platforma dopasowująca kredyt lub pożyczkę, a wkrótce również płatność odroczoną, do potrzeb i możliwości klienta indywidualnego. Fintech jest budowany od 2018 roku przez notowaną na GPW spółkę Comperia.pl S.A., która od 14 lat rozwija już serwis Comperia.pl - pierwszą polską porównywarkę finansową kredytów, pożyczek i ubezpieczeń.

W połowie lutego zakończona została integracja usług oferowanych przez Smartney Polska na platformie ComperiaRaty. Klienci portalu wypełniają jeden wspólny wniosek pożyczkowy, przetwarzany za pośrednictwem API. Dzięki tak skonstruowanemu procesowi, przedstawiana w porównywarce oferta Smartneya spersonalizowana zostaje dla konkretnego użytkownika. Po zaakceptowaniu dopasowanej oferty klient kierowany jest na stronę Smartneya, gdzie może dokończyć proces w pełni online.

Podobne rozwiązania sprawiają, że klienci przestają spoglądać na korzystanie z finansów jak na niedogodność. Open Banking i rozwiązania integrowane za pośrednictwem API maksymalne upraszczają sam proces i eliminują potrzebę kilkukrotnego wprowadzania tych samych danych lub dostarczania dokumentów. Klienci oszczędzają czas mogąc wnioskować i otrzymać decyzję pożyczkową o dowolnej porze dnia i nocy oraz w weekendy, widzą w tym procesie dużo plusów w porównaniu do tradycyjnego pożyczania.

– powiedziała Katarzyna Jóźwik, dyrektor zarządzająca, Smartney

Smartney to kolejna instytucja finansowa oferująca swoje usługi na platformie ComperiaRaty. W listopadzie 2020 roku informowała o pozyskaniu dwóch partnerów bankowych, w tym BNP Paribas, a w zeszłym tygodniu o współpracy na wyłączność w portalu OTOMOTO, należącym do Grupy OLX. ComperiaRaty uruchomiła też pierwsze w Polsce 0-procentowe raty za usługi medyczne, tym razem w ramach współpracy z Kliniki.pl.

ComperiaRaty.pl to konsekwentnie budowany marketplace płatności. Nawiązanie współpracy z międzynarodową instytucją finansową - szczególnie tak cenioną jak Smartney - to kolejny krok w rozwoju naszej platformy płatności. Nasi klienci zyskają dodatkową możliwość finansowania swoich potrzeb.

– wyjaśnił Paweł Szukalski



Jestem przekonany, że oferta Smartney będzie jedną z najkorzystniejszych, jakie zobaczą użytkownicy platformy ComperiaRaty. Wciąż wielu klientów przyzwyczajonych jest do tego, że pożyczkę lub kredyt bierze się w okienku, osobiście. My pokazujemy, że da się to zrobić w sposób lepiej dopasowany do obecnej rzeczywistości. Współpraca z Comperia.pl S.A. jest kolejnym krokiem w kierunku upowszechnienia naszych usług.

– powiedział Tomasz Głodowski, dyrektor sprzedaży, Smartney