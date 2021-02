Comperia.pl wyłącznym partnerem finansowym OTOMOTO

Comperia.pl zacieśnia współpracę z Grupą OLX, stając się jedynym pośrednikiem finansowym na największej polskiej platformie motoryzacyjnej OTOMOTO. Comperia.pl pomoże użytkownikom pozyskać finansowanie na samochód, wykorzystując m.in. rozwiązania fintechu ComperiaRaty.

Użytkownicy serwisu OTOMOTO interesujący się konkretnym modelem samochodu, standardowo otrzymują informację, ile wynosi za niego miesięczna rata. Od teraz wyłącznym dostarczycielem rozwiązania ratalnego będzie Comperia.pl S.A.

Comperia one-stop-shopem

Dzięki czternastoletniemu doświadczeniu na rynku kredytowym i pożyczkowym doskonale znamy potrzeby osób poszukujących finansowania na auto. Konsekwentnie stajemy się miejscem, które w całości obsługuje zainteresowanego, zaproponuje najwygodniejszą i najlepiej dopasowaną ofertę. Jest to sytuacja win-win - wszyscy zyskują. Użytkownik OTOMOTO w wygodny, bezpieczny i szybki sposób uzyskuje środki na zakup auta. Nasi finansowi partnerzy poszerzają grono swoich klientów

– mówi Paweł Szukalski, członek zarządu Comperia.pl S.A.

Polska spółka od 2018 roku rozwija rozwiązanie fintechowe ComperiaRaty. To platforma dopasowująca kredyt lub pożyczkę, a wkrótce również płatność odroczoną. Płatności za auto do 50 tys. zł będą wspomagane właśnie przez nią. ComperiaRaty połączy kupujących samochód z instytucjami, które mogą im zaoferować “szyte na miarę” finansowanie. Droższe transakcje, do 300 tys. zł, mogą być wspomagane przez obsługę telefoniczną.

Paweł Szukalski, członek zarządu Comperia.pl S.A.

Na podstawie zawartego porozumienia strony potwierdzają, że system płatności oraz jego obsługa powinny być spójne i stanowić część większej całości - wygodnego procesu zakupu samochodu. Dlatego docelowo użytkownik OTOMOTO będzie kompleksowo obsługiwany przez jedną firmę: od momentu kliknięcia wniosku, przez rozpatrzenie aplikacji i wypłatę gotówki, a nawet przedstawienia oferty ubezpieczenia.

Dwie prężne marki, OTOMOTO i Comperia.pl, łączą siły. Już od stycznia Comperia dopasowywała instrumenty finansowe klientom naszej platformy. Dzięki zunifikowanemu standardowi od Comperia.pl sfinansowanie auta stało się jeszcze wygodniejsze. Cieszymy się z zacieśnienia współpracy tym bardziej, że otrzymujemy coraz więcej pozytywnych komentarzy na temat takiego rozwiązania od naszych klientów

– mówi Przemysław Vonau, dyrektor generalny OTOMOTO.



Comperia.pl S.A. skupia różne rozwiązania finansowe. Zaproponuje kilka wariantów, spośród których użytkownik wybierze najkorzystniejszy dla siebie.

Edukacja finansowa

Umowa pomiędzy Grupą OLX a Comperia.pl S.A. zawarta jest na kilkanaście miesięcy i przewiduje integrację na wielu polach. Firmy zamierzają aktywnie wspierać swoich użytkowników i dzielić się wypracowanym know-how. Już teraz na portalu OTOMOTO planowana jest kampania edukacyjna dotycząca wykorzystywania instrumentów finansowych. Stworzono też podstronę Finansowanie OTOMOTO.

Wysoka jakość, elastyczność i profesjonalizm w podejściu do finansowania potrzeb klientów pozwoliły nam stać się głównym partnerem OTOMOTO. Jesteśmy pewni, że nasze nowe rozwiązania, chociażby ComperiaRaty, przełożą się na jeszcze większy poziom satysfakcji zarówno obsługiwanych klientów, jak i obecnych i przyszłych partnerów - w tym, szczególnie tych z obszaru e-commerce

– mówi Paweł Szukalski.

Źródło tekstu: Comperia.pl