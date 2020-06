Paweł Szukalski członkiem zarządu Comperia.pl S.A. Fintech stawia na ecommerce i nowe metody płatności

Nowym członkiem zarządu notowanej na giełdzie spółki Comperia.pl S.A. został Paweł Szukalski. Dzięki doświadczeniom z firm takich jak PayPal, Google, Mall.pl czy Creditstar ma wspomóc polski fintech we wprowadzeniu rozwiązań wielokanałowej sprzedaży, w tym systemu płatności ratalnych i odroczonych.

- W sposób strategiczny rozwijamy sprzedaż usług finansowych. Widzimy bezprecedensowe możliwości w edukacji konsumentów i dostosowujemy się do nowej sytuacji na rynku - mówi Wojciech Małek, członek zarządu Comperia.pl S.A.

Spółka pomimo trudnej sytuacji m.in. na rynku pożyczek bez zwalniania tempa przechodzi przez kryzys, utrzymując blisko 100-osobowy zespół.

- W trakcie pandemii, pracując w trybie home office i obserwując dynamiczną sytuację, zatrudniliśmy nawet kilka nowych osób, wyszukując największe talenty - dodaje Wojciech Małek.

Jedną z kluczowych nowych osób w firmie jest Paweł Szukalski, który został powołany do zarządu spółki. Będzie odpowiedzialny za sprzedaż oraz marketing. Od 13 lat zajmuje się rynkiem sprzedaży internetowej. Ma wspomóc firmę Comperia w rozwoju usług dla ecommerce, takich jak wielokanałowa sprzedaż (omnichannel) oraz nowe metody płatności (ratalne oraz odroczone, tzw. Buy Now Pay Later). W zeszłym roku Comperia zdobyła licencję Małej Instytucji Płatniczej (MIP), ogłaszając prace nad uruchomieniem własnej metody płatności w sklepach internetowych.

Zobacz: Comperia.pl najwyżej w rankingu polskich firm w

Paweł Szukalski, nowy członek zarządu Comperia.pl S.A.

- Chcemy zaoferować pełną gamę rozwiązań dla klienta ecommercowego – bez względu na to, czy płaci za towary czy za usługi – deklaruje Paweł Szukalski. - Nie wszystkim instytucjom finansowym czy pozabankowym udało się przetrwać kryzys. Ale nam, dzięki bardzo silnemu zespołowi, do którego dołączam – owszem. Przewagą Comperii jest mocny 100-osobowy zespół, ugruntowana pozycja i osadzenie w polskich realiach – dodaje Szukalski, nowy członek zarządu Comperia.pl S.A.

Dotąd Paweł Szukalski pełnił funkcję country directora estońskiego fintechu Creditstar Group AS, udzielającego krótkoterminowe pożyczki konsumenckie i firmowe. Współzakładał i zarządzał polskim oddziałem firmy. W latach 2012-2017 pracował dla należącej do Naspers Group spółki Internet Mall Polska – najpierw będąc dyrektorem handlowym portalu Mall.pl, a potem nim zarządzając (jako country manager i członek zarządu).

Zobacz: PayPal pozwoli na handel kryptowalutami, także przez aplikację Venmo

Wcześniejsze doświadczenia Szukalskiego obejmują pracę dla irlandzkiego oddziału firmy PayPal i zakładanie polskiego biura Google, a potem rozwijał kilkudziesięcioosobowy zespół sprzedaży Google na rynkach polskim, czeskim, słowackim oraz węgierskim.

Paweł Szukalski jest absolwentem Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo. To pasjonat historii konfliktów XX wieku i czechofil.

Zobacz: Brazylia nie chce płatności WhatsApp

Grupa Comperia.pl S.A. działa od 12 lat i zrzesza portale takie, jak Comperia.pl (pierwsza porównywarka finansowa w Polsce), Banki.pl, ComperiaLead, ComperiaRaty, ehipoteka.com.pl, fast50club.pl, comperiaagent.pl, comperiaubezpieczenia.pl, telepolis.pl. Od 2011 roku firma jest notowana na giełdzie.

Zobacz: Z ComperiaRaty dobranie pożyczki lub kredytu jest znacznie łatwiejsze

Zobacz: Samsung z fintechem Curve wydadzą kartę płatniczą Samsung Pay Card

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Comperia.pl S.A.