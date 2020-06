PayPal pozwoli na handel kryptowalutami, także przez aplikację Venmo

PayPal planuje wprowadzanie dla swoich klientów możliwość bezpośredniego kupna i sprzedaży kryptowalut – donoszą nieoficjalnie źródła z branży fintech. Wśród kantorów, które mogą podjąć w tym zakresie współpracę z PayPalem, wymienia się przede wszystkim Coinbase.

Informacje o planach PayPala pojawiły się w branżowych portalach rynku fintech. Według trzech niezależnych źródeł, na jakie powołuje się serwis CoinDesk, PayPal pozwoli kupować i sprzedawać kryptowaluty bezpośrednio ze swojej platformy transakcyjnej oraz z poziomu aplikacji Venmo. Umożliwić ma to nowa funkcja portfela na kryptowaluty, gdzie będzie można je bezpiecznie przechowywać. Usługa ma być udostępniona wszystkim 325 milionom użytkowników PayPala na całym świecie.

Jedno z przywoływanych przez CoinDesk źródeł uściśla, że do wdrożenia obrotu kryptowalutami w PayPalu może dojść w ciągu najbliższych trzech miesięcy lub nawet wcześniej.

Nie jest jeszcze jasne, które dokładnie kryptowaluty byłyby dostępne w PayPalu. Najprawdopodobniej serwis będzie współpracował z kilkoma kantorami, by uzyskać większą płynność i nie uzależniać się od jednego rodzaju waluty.

Źródła podają, że PayPal pozwoli na obrót kryptowalutami we współpracy z kantorem Coinbase, czyli byłyby to między innymi Bitcoin, Ethereum, Litecoin czy Tezos. Drugi wymieniany w doniesieniach kantor to Bitstamp z Luksemburga. Zarówno Coinbase, jak i Bitstamp odmówiły komentarza, podobnie jak PayPal. Skądinąd wiadomo jednak, że PayPal pracuje już nad możliwościami wykorzystania technologii blockchain, a na początku roku platforma powołała oddzielną komórkę Blockchain Research Group.

PayPal już teraz współpracuje w pewnym zakresie z Coinbase. Dwa lata temu ten kryptowalutowy kantor udostępnił natychmiastowe wypłaty pieniężne na konto PayPal klientom amerykańskim. Później usługa ta została udostępniona użytkownikom w Europie, a także w Kanadzie.

