Samsung z fintechem Curve wydadzą kartę płatniczą Samsung Pay Card

Brytyjski oddział Samsunga wraz z fintechem Curve oraz Mastercardem zamierzają wypuścić w Wielkiej Brytanii kartę płatniczą Samsung Pay Card. Ma to być odpowiedź na kartę z jabłuszkowym logo, czyli Apple Card. Niewykluczone, że rozwiązanie to pojawi się także w innych krajach Europy.

Brytyjski oddział Samsunga ogłosił partnerstwo z londyńskim fintechem Curve i Mastercardem, a owocem wspólnych działań ma być wydana jeszcze w tym roku karta Samsung Pay Card. Karta opisywana jest przez firmy jako cyfrowe rozwiązanie płatnicze, które ma zapewnić większą elastyczność i kontrolę w zarządzaniu finansami, łatwy dostęp do listy wydatków i szybkie oraz bezpieczne płatności. Ma tworzyć rozbudowany, prawdziwie cyfrowy portfel.

Wybór Curve przez Samsunga nie jest przypadkowy. Obydwie firmy już ze sobą współpracują, a płatności Samsung Pay od zeszłego roku są częścią portfela oferowanego przez fintech. Użytkownicy smartfonów Samsunga w Wielkiej Brytanii mogą dzięki temu dokonywać łatwych płatności za pomocą smartfonów. Dla koreańskiej firmy współpraca z Curve to droga na skróty do tamtejszego sektora bankowego – Samsung nie musi podpisywać osobnych umów z każdą z instytucji finansowych – z kolei dla fintechu wspólne działania z jednym największych producentów urządzeń mobilnych na świecie to wielka szansa rozwoju.

Oferowana obecnie przez Curve karta Mastercard nie jest typowym „plastikiem” powiązanym z kontem, na którym zgromadzone są środki pieniężne. Dzięki aplikacji mobilnej Curve łączy w jeden system karty płatnicze i lojalnościowe z innych banków, a także cyfrowe rozwiązania jak Samsung Pay. Płatności przez Curve polegają więc na wyborze jednej z dostępnych, zagregowanych w portfelu metod płatności. Na podstawie pierwszych zapowiedzi można wysnuć wniosek, że karta Samsung Pay Card nie będzie odbiegać zasadą działania od tego, co oferuje karta Curve.

Nie jest to jedyna tego typu działalność finansowa Samsunga. Producent szykuje się do wydania swojej karty na rynku amerykańskim, gdzie z kolei współpracuje z fintechem SoFi oraz Mastercardem.

