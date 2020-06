Dzięki PayEye wystarczy jedno spojrzenie, by zapłacić za zakupy

Wrocławski fintech PayEye stworzył kompletny system płatniczy opierający się na akceptacji płatności oraz identyfikacji użytkownika za pomocą biometrii tęczówki oka. Od 24 czerwca 2020 roku usługa jest dostępna w restauracji Sushi Naka Naka na wrocławskim Ołtaszynie.

Pomysł o PayEye, usłudze i produkcie, które miały poprawić komfort życia i zwiększyć bezpieczeństwo płatności, powstał dwa lata temu. Do teraz stworzono ekosystem, który od dzisiaj pilotażowo wchodzi na rynek, na początek we Wrocławiu. Z usługi można już skorzystać w Sushi Naka Naka. To tam w kwietniu 2020 roku zrealizowano pierwszą płatność PayEye. Lista partnerów fintechu rośnie z dnia na dzień, informacje o czym będą udostępniane na stronie www.payeye.com i w kanałach społecznościowych PayEye.

Zobacz: PayPal pozwoli na handel kryptowalutami, także przez aplikację Venmo

Zobacz: Tokenizacja kart Mastercard pozwoli na wygodniejsze zakupy na Amazonie

Aby skorzystać z możliwości płacenia za pomocą tęczówki okaz, wystarczy wejść na stronę www.payeye.com, zarejestrować się tam i odwiedzić partnera fintechu, który korzysta z jego usługi.

– Wybraliśmy tęczówkę oka, bo jest to najskuteczniejsza metoda identyfikacji spośród wszystkich metod biometrycznych. Dzięki swojej niezawodności zwiększa bezpieczeństwo transakcji, a na tym, jako twórcom ekosytemu PayEye, zależy nam najbardziej.

– powiedział Krystian Kulczycki, prezes PayEye sp. z o.o.

Krystian Kulczycki, PayEye

Powstała we Wrocławiu spółka PayEye działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i ma status Małej Instytucji Płatniczej. Poza faktem oparcia całego systemu płatności na unikalnym wzorcu tęczówki oka ludzkiego, ekosystem PayEye jest niezależny i bezpieczny, a składają się na niego autorskie, innowacyjne urządzenia płatnicze POS, portfel elektroniczny dla użytkowników oraz algorytmy przetwarzające tęczówkę na wzorzec biometryczny (payeye code).

– Zarówno dla klientów biznesowych - zwanych przez nas Partnerami PayEye, jak i konsumentów mamy specjalne oferty na dobry początek.

– dodał Krystian Kulczycki

W ramach kampanii „PayEye od pierwszego spojrzenia”, pierwsze 1000 osób po założeniu konta PeayEye otrzyma 50 zł do wykorzystania u Partnerów PayEye.

Zobacz: Ruszają Płatności WhatsApp. Najpierw Brazylia, potem cały świat

Zobacz: BLIK będzie dostępny na AliExpress w samą porę na letnią wyprzedaż

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: PayEye, PAP