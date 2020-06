BLIK będzie dostępny na AliExpress w samą porę na letnią wyprzedaż

BLIK będzie dostępny na AliExpress tuż przed letnią wyprzedażą. Zamawianie zakupów do Polski będzie jeszcze łatwiejsze!

BLIK to perfekcyjna metoda płatności do zakupów internetowych i nic dziwnego, że Polacy ją pokochali. BLIK ma jednak międzynarodowe ambicje.

Dzięki współpracy z Alibaba Group będziemy mogli zapłacić Blikiem za zakupy zrobione na AliExpress. BLIK będzie dostępny jako kolejna forma płatności bezpośrednio na platformie i będzie można skorzystać z niego przy finalizacji zakupów. Nie ma znaczenia, czy zakupy będziemy robić w przeglądarce, czy w aplikacji mobilnej AliExpress.

Warto przypomnieć, że za zakupy na AliExpress już wcześniej mogliśmy płacić Blikiem, ale wymagało to udziału pośrednika. Jest to jedna z dostępnych metod płatności u operatorów Przelewy24 i PayU. Od 10 czerwca BLIK będzie działać niezależnie, dzięki czemu robienie zakupów na Ali będzie szybsze o kilka kliknięć. Niebawem zostanie wprowadzony także system płatności One Click BLIK, więc ominie nas nawet wpisywanie kodu z aplikacji bankowej.

BLIK będzie dostępny na AliExpress już 10 czerwca – w samą porę, by skorzystać z nowej metody podczas zakupowego szaleństwa. Tego samego dnia rusza monstrualna letnia wyprzedaż.

