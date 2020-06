Bank BPS i Banki Spółdzielcze udostępniły płatności BLIK

Od dziś klienci Banku BPS oraz wybranych Banków Spółdzielczych z Grupy BPS mogą korzystać z systemu BLIK. Dzięki temu zapłacą za zakupy w Internecie i sklepach stacjonarnych oraz wypłacą pieniądze z bankomatów. Kolejne Banki Spółdzielcze zrzeszone z Bankiem BPS zaczną udostępniać usługę BLIK w najbliższym czasie.

Klienci Banku BPS oraz wybranych Banków Spółdzielczych z Grupy BPS mogą korzystać z BLIKA poprzez aplikację BS Pay. Aplikacja dostępna jest na urządzeniach z systemem Android oraz iOS.

Wprowadzenie tej formy płatności mobilnych do oferty Banku BPS i Banków Spółdzielczych z Grupy BPS, dobrze wpisuje się w obecny czas obostrzeń spowodowanych pandemią, kiedy klienci ograniczają płatności gotówką i realizują je bez jej udziału. Chcę też podkreślić, że to nie koniec wprowadzania nowych płatności mobilnych w Grupie BPS, wkrótce wdrożymy kolejne.

Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS S.A.

Z usługi mogą korzystać klienci powyżej 13 roku życia, którzy mają konto osobiste w Banku BPS i urządzenie z zainstalowaną aplikacją mobilną BS Pay.’ Dzięki systemowi BLIK mogą szybko płacić w sklepach internetowych, stacjonarnych i w punktach usługowych oraz wypłacać gotówkę w bankomatach bez użycia karty płatniczej. W najbliższym czasie Bank BPS planuje poszerzyć ofertę o możliwość dokonania przelewu na telefon.

Grupa BPS to zrzeszenie, które tworzy 327 Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS. W sumie jest to ponad 2300 placówek, z dostępem do ponad 4000 bankomatów w całej Polsce.

