W ogólnopolskiej loterii Visa na zwycięzców czeka 5 samochodów i 52 tys. innych nagród

Mechanizm loterii jest prosty i został przygotowany w ten sposób, aby można było w niej wziąć udział szybko i wygodnie z dowolnego miejsca. Wystarczy zarejestrować swoją kartę Visa na stronie www.visa.pl. Po zakończeniu rejestracji karty, każda płatność Visa automatycznie stanie się losem w loterii. Ponadto, każda transakcja dokonana u partnerów loterii (AliExpress i Żabka), będzie się liczyła jako podwójny los.

Zobacz: Visa: Polscy konsumenci coraz bardziej zainteresowani płatnościami biometrycznymi

Zobacz: Fintech SPOKO, dawniej Pay Ukraine, wyśle pieniądze do 86 krajów

– Konsumenci cenią sobie wygodę i ważna jest dla nich możliwość zrobienia zakupów w dowolnym miejscu i czasie. Odpowiadamy na to zapotrzebowanie i zachęcamy do wyboru Visa jako szybkiej, bezpiecznej i wygodnej metody płatności zarówno w lokalnym sklepie, podczas wizyty u fryzjera, jak i w coraz popularniejszych, zwłaszcza w obecnej dobie, zakupach towarów i usług online. Mamy nadzieję, że liczne i wartościowe nagrody, jasne, proste zasady udziału oraz dowolność w wyborze preferowanych płatności Visa zachęcą Polaków do dołączenia do loterii, zaś sprzedawcom – w tym małym i średnim przedsiębiorcom - umożliwią dostęp do nowych grup klientów.