Aplikacja Idea Banku już jest w Huawei AppGallery, ale jeszcze bez HMS

W Huawei AppGallery znalazła się kolejna aplikacja banku działającego w Polsce. Do alternatywnego sklepu z aplikacjami dołączył Idea Bank, specjalizujący się w obsłudze małych i średnich firm.

W Huawei AppGallery znajdziemy już trzy aplikacje bankowe. Na ten krok wcześniej zdecydowały się mBank i PKO BP. Jest jednak jeden haczyk.

Aplikacja Idea Banku nie została jeszcze zintegrowana z Huawei Mobile Services. Docelowo tak się stanie, ale na razie aplikacja Idea Bank PL korzysta z usług Google. Co za tym idzie, jest dostępna tylko na smartfonach ciut starszych, które jeszcze mają dostęp do Google Play.

Sprawdziłam, na jakich modelach mogę ją zainstalować. Honor View 20, którego używam na co dzień, ma usługi Google i na nim aplikacja Idea Banku jest dostępna. Na Huawei P40 bez usług Google można najwyżej dodać aplikację banku do listy życzeń.

Pełna integracja aplikacji Idea Banku z Huawei Mobile Services to kolejny etap prac. Nie wiemy jednak kiedy aplikacja będzie dostępna dla takich smartfonów jak Huawei P40 czy dobrze sprzedające się modele Y6p i Y5p. Idea Bank nie może przegapić okazji, by dotrzeć do uzytkowników telefonów i tabletów Huawei. Piotr Ćwiertnia, Dyrektor Biura Bankowości Internetowej w Idea Banku komentuje:

Zdecydowaliśmy się na udostępnienie aplikacji mobilnej Idea Bank w sklepie AppGallery, ponieważ urządzenia Huawei cieszą się w Polsce dużą popularnością. […] Zależy nam na tym, aby mogli mobilnie bankować niezależnie od tego, jakiej marki urządzenia mają w kieszeni.

Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Powstał, by w sposób wspomagać osoby przedsiębiorcze innowacjami. W ofercie banku dostępne są m.in. konta firmowe, nowoczesna bankowość dla firm Idea Cloud, dostęp do szybkich kredytów online, lokaty bankowe, karty debetowe, terminale płatnicze, kasoterminal, atrakcyjny leasing i wiele form faktoringu.

W Huawei AppGallery w tej chwili znajduje się już ponad 900 polskich aplikacji (a w skali globalnej – prawie 33 tysiące aplikacji, nie licząc rynku chińskiego).

