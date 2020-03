Huawei nie będzie brał żadnej prowizji za aplikacje w AppGallery

Huawei zamierza zachęcić twórców aplikacji do zainteresowania się sklepem Huawei AppGallery. Sklep z aplikacjami Huaweia będzie o wiele przyjaźniejszy dla twórców i będą oni zatrzymywać o wiele więcej pieniędzy niż w Google Play.

Posiadacze nowych smartfonów marek Huawei oraz Honor będą mieli na pokładzie tylko sklep Huawei AppGallery. Oznacza to, że Huawei musi przekonać twórców aplikacji do korzystania również z jego sklepu, by telefony chińskiej firmy nie straciły na atrakcyjności. Taką zachętą będzie właściwie brak prowizji należnej Huaweiowi. A przynajmniej przez pierwszy rok.

Google w swoim Google Play i Apple w swoim App Store zatrzymują dla siebie 30% zysków z każdej transakcji przeprowadzonej w ich sklepach z aplikacjami. W Huawei AppGallery będzie inaczej. Przez pierwszy rok aplikacje będą zwolnione z jakichkolwiek opłat, a wszystkie pieniądze powędrują do twórców. W drugim roku Huawei będzie zatrzymywał dla siebie 15%, a dopiero po dwóch latach będzie to 30%. Wyjątkiem będą aplikacje edukacyjne, które w drugim roku pozostawią Huaweiowi 10% zysków, a po dwóch latach - tylko 20%. Zupełnie inna będzie kwestia gier mobilnych, Huawei będzie przez pierwsze dwa lata od początku pobierał należne sobie 15%, po dwóch latach będzie to z kolei 30%.

Źródło tekstu: gizchina, wł