Huawei AppGallery ma nowe logo. Zabezpieczenia to priorytet

Huawei zaprezentował w Barcelonie nie tylko nowy sprzęt. „Odkrywaj w App Gallery” to nowe hasło promujące własny sklep z aplikacjami Huawei.

Huawei AppGallery rośnie z każdym dniem. Sklep został uruchomiony w 2018 roku. Od tej pory zyskał 400 mln użytkowników z niemal wszystkich krajów świata. W samej Europie korzysta z niego 26 mln osób każdego miesiąca, a mogłoby jeszcze więcej.

Huawei zamierza promować swój sklep z aplikacjami hasłem „Explore it on AppGallery”, czyli „Odkrywaj w AppGallery”. Kampania zapowiada się naprawdę widowiskowo. Zmianom towarzyszy nowe logo sklepu. Nowa wersja aplikacji powinna już pojawić się na twoim smartfonie Huawei lub Honor.

Warto zwrócić uwagę na to, że w kampanii podkreślane jest bezpieczeństwo danych. Huawei mocno podkreśla, że od początku tworzenia AppGallery ochrona prywatności była priorytetem. Aplikacje przechodzą pewny i sprawdzony proces wielostopniowej weryfikacji, zanim trafią do sklepu.

Czy AppGallery rzeczywiście jest tak bezpieczny? Na pewno się przekonamy, gdy zyska większą popularność. Więcej użytkowników na pewno przyciągnie cyberprzestępców i oszustów.

Huawei AppGallery – czego brakuje?

Huawei błyskawicznie rozpędził widmo kryzysu, jakie zawisło nad nim po decyzji rządu Donalda Trumpa. Wojna handlowa USA z Chinami raczej nie zaszkodziła oprogramowaniu smartfonów.

Huawei nie zdradził, ile obecnie aplikacji znajduje się w AppGallery. Nie jest to kluczowe. Ważniejsze jest to, czy użytkownicy znajdą tam wszystko, czego szukają. Zaskakująco dużo polskich aplikacji jest dostępnych także w AppGallery. W sklepie Huawei znalazłam wszystkie aplikacje do robienia zakupów, jakie przyszły mi do głowy, poza polskimi kuponami do restauracji McDonald's, są też aplikacje dla kierowców, a nawet e-pity.

Wielkim nieobecnym jest Facebook – nie znajdziemy tu Messengera, Instagrama ani WhatsAppa. Brakuje też popularnych gier jak Brawl Stars, ale bez tego można się obejść. Jest inny problem. W sklepie Huawei nie ma polskich aplikacji bankowych. Bez nich smartfon nie jest szczególnie użyteczny.

Brakuje też ocen i komentarzy. Dlatego Huawei zachęca użytkowników do komentowania pobranych aplikacji. W akcji można wygrać między innymi słuchawki Huawei Freebuds 3.