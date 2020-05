Pchnij hajs! W aplikacji PKO działa asystent głosowy

Aplikacja IKO banku PKO BP zyskała nową funkcję – asystenta głosowego. Usługa działa pilotażowo dla części klientów korzystających z telefonów z Androidem, w ciągu kilku tygodni będzie dostępna dla wszystkich. Na początek daje możliwość m.in.: polecenia przelewu, sprawdzenia historii i stanu konta czy płatności BLIKIEM. Rozumie rozumie słowa i wyrażenia potoczne.

Jak przekonuje PKO, wprowadzony przez bank asystent głosowy wykorzystuje zaawansowaną analitykę i algorytmy sztucznej inteligencji, aby zrozumieć wypowiedź klienta i odpowiedzieć na nią, a także w razie potrzeby zlecić dyspozycję. Komunikuje się w języku naturalnym, m.in. rozumie słowa i wyrażenia potoczne; do jego uczenia za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji użyto 90 tysięcy zwrotów.

Zobacz: IKO, czyli mobilna aplikacja PKO BP, trafia do sklepu Huawei AppGallery

Zobacz: PKO BP: prawie 4,5 mln aktywnych użytkowników aplikacji IKO. Bank zapowiada nowe funkcje

Użytkownik IKO nie musi nic instalować – jeżeli znalazł się w grupie pilotażowej, asystenta głosowego otrzyma wraz z aktualną wersją aplikacji. Jeżeli ktoś ma aktualną wersję i nie widzi ikony asystenta głosowego, dostęp do tej funkcji uzyska już wkrótce. Będzie ona stopniowo udostępniana kolejnym klientom, także korzystającym z telefonów z systemem iOS.

Po instalacji nowej wersji IKO należy kliknąć w ikonę chmurki dialogowej w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji, potem wyrazić zgodę na rejestrowanie i przetwarzanie danych. Następnie system poinstruuje, w czym może pomóc, a użytkownik podejmuje decyzję czy woli komunikować się mówiąc, czy pisząc (może to zmienić w każdym momencie).

Zobacz: W kantorze PKO zapłacisz teraz Blikiem

Przy pomocy asystenta można m.in.:

zrobić przelew zwykły do odbiorcy zdefiniowanego lub na numer konta,

zwykły do odbiorcy zdefiniowanego lub na numer konta, zrobić przelew na telefon ,

, sprawdzić stan konta ,

, przeszukać historię konta,

konta, doładować telefon,

telefon, zapłacić BLIKIEM.

Wspieranych przez asystenta funkcji będzie stopniowo przybywać. System wciąż się uczy i jeśli czegoś nie może obecnie wykonać, to przenosi użytkownika do miejsca w IKO, gdzie wykona on operację bankową samodzielnie.

Pchnij hajs, ziom!

Asystent mówi jedynie w języku polskim. Rozumie język naturalny i nie narzuca sposobu komunikacji, np. zlecając przelew, można powiedzieć „zrób przelew do …” , ale też „pchnij hajs do …”. 90 tysięcy zwrotów użytych do jego uczenia za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji w praktyce oznacza, że np. sprawdzenie stanu konta można zlecić na ponad 2 tysiące sposobów. Rozwiązanie jest dostępne dla klientów, którzy ukończyli 16 lat.

Zobacz: Orlen Pay: nowa wersja z Apple Pay, Google Pay oraz Blikiem

Asystent głosowy rejestruje rozmowy tak samo, jak to się dzieje na zwykłej infolinii. Nagrania nie są nikomu udostępniane. Użytkownik przed pierwszym uruchomieniem tej funkcji jest powiadomiony o nagrywaniu i wyraża zgodę.

Zobacz: Kwalifikowany podpis elektroniczny mSzafir za darmo dla klientów PKO BP

Zobacz: PKO BP wprowadza Apple Pay i Garmin Pay dla przedsiębiorców

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: PKO BP