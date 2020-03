Kwalifikowany podpis elektroniczny mSzafir za darmo dla klientów PKO BP

Krajowa Izba Rozliczeniowa przyspieszyła wdrożenie podpisu mSzarif w wersji umożliwiającej jednorazowe użycie. Dzięki porozumieniu PKO Banku Polskiego i KIR rozwiązanie to będzie dostępne dla klientów banku za darmo do końca kwietnia.

mSzafir to kwalifikowany podpis elektroniczny wykorzystujący technologię chmurową, który pozwala podpisywać wszystkie umowy i pisma w wersji elektronicznej, w formacie PDF. Podpis ten umożliwia prowadzenie spraw prywatnych, biznesowych i urzędowych w pełni zdalnie, bez wychodzenia z domu. Tak podpisany dokument ma identyczną moc prawną, jak dokument podpisany odręcznie. Od 23 marca do końca kwietnia 2020 roku klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo mogą skorzystać z podpisu mSzafir za darmo i całkowicie online. Na podstawie tożsamości potwierdzonej przez bank, KIR wyda kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego, dostępny przez 15 minut, który klient będzie mógł wykorzystać do podpisania dokumentu w formacie PDF. Podpis można uzyskać online i złożyć z wykorzystaniem dowolnego urządzenia - komputera, tabletu lub smartfonu, niezależnie od miejsca, w którym się przebywa, czy pory dnia.

– Wyjątkowa sytuacja epidemiologiczna wymaga od nas wszystkich ograniczania osobistych kontaktów, co utrudnia funkcjonowanie w każdym aspekcie – i prywatnym i profesjonalnym. W wielu dziedzinach gospodarki tryb pracy zdalnej staje się standardem. Aby ułatwić efektywne działanie w nowych okolicznościach zdecydowaliśmy się we współpracy z PKO Bankiem Polskim udostępnić mSzafir do jednorazowego wykorzystania bez żadnych opłat. Przed wydaniem certyfikatu „w chmurze” konieczne jest potwierdzenie tożsamości jego użytkownika. Teraz można to zrobić bez wychodzenia z domu, za pomocą zdalnej weryfikacji dostępnej w PKO Banku Polskim i Inteligo, ale prowadzimy intensywne prace, które pozwolą na udostępnienie usługi klientom kolejnych banków. – powiedział Piotr Alicki, Prezes Zarządu KIR

– Zaawansowanie cyfrowych usług i procesów, charakterystyczne dla sektora bankowego, staje się coraz bardziej powszechne we wszystkich dziedzinach gospodarki. W tej chwili doświadczamy wymuszonego okolicznościami przyspieszenia w tym obszarze. Udostępnienie nieodpłatnej wersji podpisu elektronicznego w chmurze milionom naszych klientów jest konkretnym wkładem PKO Banku Polskiego, jako instytucji zaufania publicznego i największego banku w Polsce, w działania zarówno na rzecz cyfryzacji procesów jak i propagowania odpowiedzialnej postawy obywatelskiej w tym trudnym okresie. – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego

Kwalifikowany podpis elektroniczny mSzafir jest zgodny z wymaganiami eIDAS i ma moc prawną równoważną podpisowi własnoręcznemu. Oznacza to, że może być wykorzystany w załatwianiu bieżących spraw (podpisanie umów, złożenie oświadczeń, wniosków itp.) bez wychodzenia z domu. W działalności małych i średnich firm oraz osób samozatrudnionych, e-podpis może ułatwić realizację działań, które wymagają jednorazowego podpisania dokumentów (na przykład zamówień, umów lub aneksów do umów). Wykorzystanie mSzafir wesprze również wykonywanie pracy zdalnej, rozszerzając spektrum spraw, które można załatwić zdalnie.

Kwalifikowany podpis elektroniczny można kupić w sklepie internetowym www.mSzafir.pl. W procesie zakupu wystarczy potwierdzić swoje dane, logując się do bankowości internetowej iPKO lub Inteligo za pośrednictwem usługi e-Tożsamość. Kolejnym krokiem w drodze do uzyskania podpisu jest pobranie certyfikatu kwalifikowanego i podpisanie wybranego dokumentu PDF. Do każdego podpisu dołączany jest znacznik czasu, zapewniający długotrwałą wartość dowodową. Tak podpisany dokument jest równoważny z dokumentem podpisanym własnoręcznie. Plik z dokumentem można następnie przesłać e-mailem do dowolnej osoby, firmy lub urzędu.

Źródło tekstu: PKO BP