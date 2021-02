ComperiaRaty pomoże w ratalnym finansowaniu usług medycznych

Comperia.pl nawiązała współpracę z serwisem Kliniki.pl, dzięki czemu należący do spółki fintech ComperiaRaty umożliwi finansowanie usług medycznych. Pacjenci przychodni, gabinetów medycyny estetycznej i innych punktów mogą opłacić zabieg w ciągu 48 miesięcy, często w 0-procentowych ratach.

Kliniki.pl to platforma łącząca pacjentów z gabinetami lekarskimi, stomatologicznymi i kosmetologicznymi, prywatnymi klinikami oraz ośrodkami rehabilitacji. Współpracuje z ponad 700 placówkami medycznymi, a w 2019 roku umówiła pół miliona pacjentów na usługi medyczne o łącznej wartości około 100 mln zł.

Użytkownicy Kliniki.pl już od jakiegoś czasu pytali nas o możliwości rozłożenia płatności na raty. To rozwiązanie stało się tak popularnym sposobem choćby zakupu sprzętu RTV i AGD, że ludzie nie widzą powodu, dla którego nie miałoby ułatwiać korzystania również z usług medycznych.

- powiedział Marcin Fiedziukiewicz, prezes Kliniki.pl

Razem z Kliniki.pl chcemy zwiększyć dostępność usług medycznych dla pacjentów. Widzimy, że w pandemicznej rzeczywistości ludzie mają ograniczony dostęp do systemu ochrony zdrowia. Na prywatną opiekę medyczną nie wszystkich stać. Opcja comiesięcznego, dogodnego i dostosowanego do pacjenta finansowania za pomocą ComperiaRaty może im pomóc i przekonać do nieodkładania zabiegów.