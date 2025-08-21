Obraz, dźwięk, perfekcja - Hisense zdobywcą sześciu nagród EISA 2025

Wśród nagrodzonych znalazły się trzy telewizory Hisense z serii Mini LED. Model U8Q (65”) otrzymał tytuł EISA PREMIUM MINI LED TV 2025–2026, U7Q PRO (65”) został wyróżniony jako EISA BEST BUY MINI LED TV 2025–2026, a wersja U7Q o przekątnej 100 cali zdobyła nagrodę EISA BEST GIANT TV 2025–2026. Każdy z nich oferuje doskonałą jakość obrazu i unikalne cechy, które odpowiadają na potrzeby różnych grup odbiorców. Technologia Mini LED zapewnia wyjątkowo głęboką czerń i imponującą jasność, co przekłada się na znakomity kontrast i realizm każdej sceny. Dzięki precyzyjnej kontroli podświetlenia nawet najdrobniejsze detale pozostają czytelne, bez względu na to, czy oglądamy dynamiczny mecz, czy mroczną scenę filmową.

Kolejnym atutem jest Hi-View AI Engine PRO, czyli zaawansowany system rozpoznawania scen. Analizuje on dane z każdej klatki: od tonacji skóry, przez głębię obrazu, po detale graficzne i z niezwykłą precyzją oddaje żywe, realistyczne kolory. Doskonale potrafi wydobyć niezwykłość nawet z najbardziej zwyczajnych ujęć.

Dzięki trybowi 165Hz Game Mode Ultra modele te gwarantują dynamiczną rozrywkę nowej generacji. Całość wspiera wielokanałowy system dźwięku przestrzennego, w skład którego wchodzą: boczne głośniki, tylne subwoofery oraz głośniki skierowane ku górze. Dzięki temu nie potrzeba dodatkowego sprzętu, żeby usłyszeć każdy detal: dźwięk jest mocny, czysty i wyrafinowany. Dodatkowo model 100-calowy U7Q ma wbudowany subwoofer, który zapewnia głęboki, dynamiczny bas.

M2 Pro Smart Mini Projector – 4K w wersji supergigantycznej

Projektory zyskują na znaczeniu dzięki swojej mobilności, elastyczności i uniwersalności. Model M2 Pro Smart Mini Projector, nagrodzony jako EISA BEST FAMILY PROJECTOR 2025-2026, oferuje wyjątkową jakość 4K AI Clarity, która podnosi ostrość każdego piksela do niespotykanego poziomu. W praktyce oznacza to obraz 4K na ekranie o przekątnej nawet 200 cali! Krystaliczna precyzja i bogate detale są na wyciągnięcie ręki.

Za głębię i nasycenie kolorów odpowiada technologia Pure Triple-Colour Laser, która dostarcza spektakularną paletę barw. Obiektyw z zoomem optycznym 1.0–1.3 pozwala powiększać lub pomniejszać obraz bez utraty jakości.

Choć wspomniano o 200-calowej powierzchni projekcyjnej, ten projektor dostosowuje się do dowolnego rozmiaru – od 65 do 200 cali. Można więc wyświetlać obraz na ścianie w salonie, biurze, a nawet urządzić plenerowy wieczór filmowy w ogrodzie -tam, gdzie tylko chcemy.

Rewolucyjny projektor 4K Smart Laser Cinema PX3-PRO

Projektor 4K Smart Laser Cinema PX3-PRO, wyróżniony tytułem EISA UST PROJECTOR 2025–2026, to propozycja dla tych, którzy chcą wynieść domową rozrywkę zarówno filmową, jak i gamingową, na zupełnie nowy poziom. Dzięki technologii Hisense LPU opartej na potrójnym źródle światła laserowego (czerwonym, niebieskim i zielonym), urządzenie oferuje niezwykle realistyczne kolory i głębię obrazu, niezależnie od tego, czy wyświetlamy 80, czy aż 150 cali.

Dolby Vision i Dolby Atmos odpowiadają za kinowe wrażenia: pierwszy – za zaawansowany HDR i lepszy kontrast, drugi – za przestrzenny, wielowymiarowy dźwięk, który dosłownie otacza widza. Ale PX3-PRO to również solidny sprzęt dla graczy. Projektor jest certyfikowany przez Xbox, co oznacza niskie opóźnienia (ALLM), pełną kompatybilność z konsolami nowej generacji i optymalizację obrazu pod kątem dynamicznej rozgrywki. Dodatkowo technologia MEMC poprawia płynność bez zwiększania input lagu – co przekłada się na ostrą, wyraźną akcję bez efektu rozmycia, nawet w najbardziej intensywnych momentach. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą grać, oglądać i doświadczać treści w dużym formacie bez żadnych kompromisów.

Superelastyczny i supermocny – bezprzewodowy system dźwiękowy HT SATURN

Listę nagrodzonych produktów zamyka bezprzewodowy system dźwiękowy Hisense HT SATURN, uhonorowany tytułem EISA WIRELESS SURROUND SYSTEM 2025–2026. Zestaw składa się z czterech głośników i subwoofera, które łączą się całkowicie bezprzewodowo, dając użytkownikowi pełną swobodę aranżacji przestrzeni i najwyższą jakość połączenia czy wydajności dźwięku.

System został precyzyjnie dostrojony przez specjalistów z Devialet, co przełożyło się na potężne, dynamiczne brzmienie. Dodatkowo funkcja Hi-Concerto pozwala zintegrować dźwięk telewizora z dźwiękiem przestrzennym, maksymalnie wykorzystując wbudowane i zewnętrzne głośniki. Wsparcie dla Dolby Atmos i DTS:X gwarantuje kinową jakość brzmienia w domowym wydaniu. Inteligentne algorytmy eliminują zniekształcenia, a całkowita moc 720 W sprawia, że każdy efekt dźwiękowy, od cichego szeptu po eksplozję, wybrzmiewa z wyrazistością i głębią, jakiej oczekują najbardziej wymagający użytkownicy.

Sześć prestiżowych nagród EISA to nie tylko potwierdzenie technologicznego zaawansowania produktów Hisense, ale także dowód na konsekwentne dążenie marki do innowacyjności i najwyższych standardów jakości. Co najważniejsze, to właśnie użytkownicy na całym świecie realnie zyskują na tym podejściu, otrzymując rozwiązania, które podnoszą komfort codziennego życia i redefiniują domową rozrywkę: od kina, przez gaming, po brzmienie klasy premium.