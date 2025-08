AMD szykuje nowy procesor. Jeszcze więcej pamięci 3D V-Cache

AMD zmiotło Intela na rynku procesorów desktopowych . Modele z pamięciami podręcznymi 3D V-Cache cechują się dużo lepszą wydajnością od niebieskiego konkurenta. Ich przewagę najbardziej widać w grach, czyli tym, co interesuje najwięcej osób. Jednak Czerwoni nie zamierzają się zatrzymywać. AMD ma szykować kolejne układy, które mogą być jeszcze szybsze.

AMD szykuje nowe procesory

Z nieoficjalnych informacji wynika, że AMD szykuje dwa nowe procesory z serii Ryzen 9000X3D (Zen 5). Jeden z nich ma mieć 8 rdzeni, 16 wątków, TDP na poziomie 120 W oraz 96 MB pamięci podręcznej L3. Na papierze wygląda to jak model mocno zbliżony do Ryzena 7 9800X3D. Być może będzie miał niższe taktowania, a przez to będzie trochę tańszy.