Zabierają im setki złotych, szczególnie latem. Dostają jedną wiadomość

Wychodzą na łowy i zabierają co do nich nie należy

Lato to czas, kiedy oszuści wychodzą na łowy i chcą wyłudzić pieniądze od osób, które mają nieco doroślejsze dzieci. Wysyłają do nich wiadomości, podszywając się, a to pod córkę, a to pod syna, w zależności od okoliczności. I choć schemat działania oszustów powinien być już znany, to jednak w dalszym ciągu łapią się na ten typ przekrętu osoby, głównie starsze.