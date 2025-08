Lidl ciśnie z promocjami. Cena 149 zł ważna tylko dzisiaj

Lodówka z lustrem — hit czy kit?

Minilodówka marki Silvercrest zwraca swoją uwagę głównie wyglądem. Jest dość zgrabna i ładna. Idealna do chłodzenia napojów, kosmetyków i czego tylko potrzebujemy. Ale to nie koniec — lustrzany front umożliwia przekształcenie lodówki w lustro podczas podróży. Trzeba przyznać, że tego jeszcze nie widzieliśmy. Jest to pomysłowe urządzenie, za które z pewnością podziękuje większość kobiet.