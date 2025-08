Jednak go potrzebują. Musk dostanie miliardy bo chcą go zatrzymać

Musk dostanie dużo pieniędzy

Jak widać te groźby zadziałały na zarząd Tesli. Mimo zaangażowania Muska w projekty polityczne oraz jego inne firmy, zarząd firmy uznał, że jest on niezbędny do przeprowadzenia Tesli przez ten dosyć trudny okres. Wizjonerstwo Muska jest wręcz niezbędne do walki na rynku elektryków oraz co jeszcze ważniejsze wprowadzenie firmy w erę robotaxi oraz robotów humanoidalnych.