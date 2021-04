Santander Bank wprowadza konsultacje telemedyczne Telemedi.co w pakiecie z kontem

Pakiet medyczny, z którego mogą korzystać klienci Santander Bank Polska, zawiera nielimitowane e-konsultacje u lekarza internisty albo pediatry. Ponadto w okresie sześciu miesięcy trwania umowy klienci banku będą mogli trzykrotnie skonsultować się ze specjalistą: kardiologiem, diabetologiem, endokrynologiem dermatologiem, alergologiem, ginekologiem, chirurgiem, ortopedą, onkologiem i neurologiem.

Zobacz: Kredyt dla firm można teraz wyklikać w aplikacji mobilnej Santander Bank

Lekarze dostępni są 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu. W ramach abonamentu klienci będą mogli również otrzymać e-receptę, e-skierowanie oraz e-zwolnienie lekarskie.

Dla naszych klientów udostępniamy nową ofertę do konta – pakiet medyczny. To szybkie i bezpieczne e-konsultacje z lekarzami specjalistami i dostęp do opieki medycznej przez całą dobę. To także ciekawa propozycja dla obcokrajowców mieszkających w Polsce, ponieważ e-konsultacje realizowane są w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim. To wygodne rozwiązanie, które sprawdzi się w każdym czasie