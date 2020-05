Plus: nowa usługa telemedyczna dla abonentów. Porady i e-recepty

Plus we współpracy z Telemedi.co wprowadził dla klientów oferty abonamentowej dostęp do e-konsultacji z lekarzem internistą lub pediatrą. W ten sposób będzie można otrzymać nie tylko porady, ale także e-recepty. Za usługę będzie pobierana comiesięczna, stała opłata.

Od teraz abonenci Plusa mogą bez limitu o każdej porze korzystać z porad lekarskich za pomocą czatu, podczas rozmowy wideo lub telefonicznej. Tym samym operator chce umożliwić Polakom dostęp do zdalnej opieki medycznej, szczególnie ważnej w obliczu zagrożenia epidemiologicznego. Jak przekonuje Plus, teleporady oznaczają oszczędność czasu oraz środków finansowych, związanych np. z dojazdem do placówki medycznej.

Jak skorzystać z medycznych teleporad w Plusie?

By uzyskać dostęp do nielimitowanych, zdalnych konsultacji z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej wystarczy wejść na stronę https://pluslekarz.telemedi.co i przejść proces włączenia usługi z wykorzystaniem „dopisz do rachunku Plus”.

Na zdalną wizytę u lekarza internisty lub pediatry może umówić się osoba, której dane zostały podane w procesie rejestracji. Konsultacje odbywają się za pośrednictwem platformy plus.telemedi.co, a użytkownik może połączyć się z wybranym lekarzem poprzez czat, telefon czy rozmowę wideo o dowolnej porze przez 7 dni w tygodniu.

Podczas e-wizyt lekarze zbierają pełen wywiad medyczny, interpretują udostępnione wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych, wystawiają także zalecenia dotyczące postępowania leczniczego, które będą dostępne do wglądu na koncie pacjenta. Na podstawie przeprowadzonej konsultacji mogą wystawić e-receptę, skierowanie oraz zwolnienie lekarskie.

Ile to kosztuje?

Comiesięczny koszt usługi dopisanej do rachunku wynosi 15,99 zł brutto. Plus przekonuje, że nie jest to dużo, bo pojedyncza wizyta telemedyczna kosztuje średnio 49 zł brutto. Z usługi konsultacji telemedycznych można zrezygnować w każdym momencie. W przypadku rezygnacji przed upływem 12 miesięcy klienci tracą dostęp do usługi przez kolejny rok.

