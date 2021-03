Xiaomi pracuje nad elektrycznym samochodem. Firma zainwestuje w to 10 mld dolarów

Lei Jun, założyciel i jednocześnie dyrektor generalny Xiaomi, ogłosił, że firma powoła do życia spółkę zależną, która zajmie się produkcją elektryczny aut.

Xiaomi będzie produkować inteligentne pojazdy elektryczne - ogłosił Lei Jun, dyrektor generalny chińskiej marki. Firma z Państwa Środka zamierza w tym celu nie tylko powołać spółkę zależną, ale w ciągu 10 lat zainwestować w ten segment aż 10 mld dolarów.

Decyzja została podjęta po wielu rundach rozważań wśród naszych partnerów i uważam ją za krok w zupełnie nowy świat. Będzie duży projekt przedsiębiorczy, być może ostatni w moim życiu. Jestem gotów postawić na szali całą moją reputację i walczyć o przyszłość naszego inteligentnego pojazdu elektrycznego. Jestem zdeterminowany, aby poprowadzić mój zespół do walki o sukces pojazdu elektrycznego Xiaomi.

- powiedział Lei Jun, dyrektor generalny Xiaomi.

Dla Xiaomi będzie to całkowicie nowe przedsięwzięcie, ale przygotowania do tego trwają już od wielu miesięcy. Firma zapewnia, że rozumie dynamikę rynku produkcji sprzętów, ma odpowiednie doświadczenie w integracji oprogramowania i urządzeń, a do tego ma gotowy ekosystem, który jest niezwykle zróżnicowany pod względem kategorii produktów. Dodanie do niego inteligentnych samochodów elektrycznych wydaje się logicznym krokiem. Tym bardziej, jak wytłumaczył Lei Jun w liście do pracowników, że Xiaomi ma pieniądze na inwestycje i to nawet tak duże.

Inteligentne pojazdy elektryczne stanowią jedną z największych możliwości biznesowych w następnej dekadzie i stanowią pewny element inteligentnego życia. Wejście w ten biznes jest dla nas naturalnym wyborem, ponieważ rozszerzamy nasz ekosystem AIoT i spełniamy naszą misję, aby każdy na świecie mógł cieszyć się lepszym życiem dzięki innowacyjnej technologii.

- dodał założyciel firmy.

Na ten moment nie wiemy, kiedy spodziewać się pierwszego elektrycznego samochodu marki Xiaomi. Prace prawdopodobnie potrwają przez wiele miesięcy.

Źródło tekstu: Xiaomi