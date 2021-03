Xiaomi prezentuje nowe telefony z serii Mi 11. Znamy europejskie ceny

29 marca 2021 roku odbyła się globalna premiera nowych smartfonów firmy Xiaomi z serii Mi 11. Swoją premierę miały cztery modele, w tym trzy zapewniające łączność 5G.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Mi 11 Ultra to najbardziej zaawansowany flagowiec firmy Xiaomi. Wyposażony on został w 6,81-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz. Szkło ekranu (Corning Gorilla Glass Victus) jest zakrzywione z czterech stron oraz ma warstwę odblaskową z materiału E4, co poprawia kontrast obrazu. Szczytowa jasność wyświetlacza sięga 1700 nitów, jest tu też wsparcie dla Dolby Vision i HDR10+. W ekranie wycięto w nim otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 20 Mpix.

Na tylny zestaw fotograficzny składają się trzy aparaty. Główna jednostka została wyposażona w matrycę Samsung GN2 o rozdzielczości 50 Mpix oraz obiektyw z przysłoną f/1.95. Do ustawiania ostrości służy tu między innymi laserowy system Time-of-Flight (ToF). W komplecie znalazł się również dwa dodatkowe aparaty z sensorami Sony IMX586 48 Mpix. Pierwszy z nich ma obiektyw ultraszerokokątny (128 stopni) z przysłoną f/2.2, natomiast drugi ma peryskopowy teleobiektyw z przysłoną f/4.1 i powiększeniem optycznym 5x oraz hybrydowym 10x. Wszystkie aparaty tylne mają autofocus, natomiast jednostka główna i teleobiektyw są wyposażone także w optyczną stabilizację obrazu.

Obok tylnych aparatów znalazł się mały wyświetlacz, który pokazuje najważniejsze informacje, takie jak data, godzina czy powiadomienia, a także może służyć jako "lusterko" przy robieniu autoportretu tylnym aparatem.

Xiaomi Mi 11 Ultra jest napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon 888, wspieranym przez 12 GB RAM-u i 256 GB przestrzeni na dane. Urządzenie oferuje łączność 5G, a także Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2. Nie zabrakło tu także podekranowego czytnika linii papilarnych, diody podczerwieni oraz modułu NFC. Podobnie jak w modelu Mi 11, są tu głośniki stereo sygnowane marką Harman Kardon. Urządzenie jest zasilane akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 67 W, zarówno przewodowym, jak i bezprzewodowym, i pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem MIUI 2. Całość jest zamknięta w obudowie odpornej na działanie wody i pyłów, zgodnie z normą IP68. Tylny panel jest ceramiczny.

Xiaomi Mi 11i

Kolejny smartfon jest reklamowany jako mistrz wydajności. Mi 11i zapewnia to układowi Snapdragon 888, współpracującemu z 8 GB pamięci RAM (LPDDR5) oraz 128 lub 256 GB przestrzeni na dane (UFS 3.1). Tu również znajdziemy łączność 5G, a także Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, IR oraz NFC. Urządzenie ma też wyświetlacz 120 Hz (AMOLED, 6,67", 1080 x 2400 pikseli, 1300 nitów), zintegrowany z przednim aparatem fotograficznym o rozdzielczości 20 Mpix. Czytnik linii papilarnych umieszczony został na boku obudowy.

Z tyłu są trzy aparaty: główny o rozdzielczości 108 Mpix (f/1.75), ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.2) oraz aparat do zdjęć makro o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.4, AF). Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4520 mAh i pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem MIUI 2 (MIUI 2.5 po aktualizacji).

Xiaomi Mi 11 Lite i Mi 11 Lite 5G

Kolejne dwa smartfony są do siebie bardzo podobne, jednak różnią się częścią wyposażenia. Mi 11 Lite i Mi 11 Lite 5G mają 6,55-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 90 Hz. Ekran jest przykryty szkłem Corning Gorilla Glass 6 (5G) lub Gorilla Glass 5. W ekranie wycięto otwór na przedni aparat fotograficzny o rozdzielczości 20 Mpix (Lite 5G) lub 16 Mpix (Lite). Tylny zestaw aparatów jest w obu przypadkach taki sam, i składa się na niego jednostka główna o rozdzielczości 64 Mpix (f/1.79), aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.2) oraz aparat telemakro o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.4).

Xiaomi Mi 11 5G jest napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon 780G, wspieranym przez 6 lub 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Mi Lite z kolei ma Snapdragona 732G, 6 GB RAM-u i 64 lub 128 GB pamięci masowej. Oba smartfony są zasilane akumulatorem o pojemności 4250 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. Nad całością czuwa Android 11 z interfejsem MIUI 2. Mi 11 Lite będzie dostępny w kolorach czarnym, niebieskim i różowym, natomiast wariant 5G będzie w kolorach czarnym, zielonym i żółtym.

Europejskie ceny nowych smartfonów

Firma Xiaomi podała europejskie ceny nowych smartfonów. Wyglądają one następująco:

Mi 11 Ultra 12/256 GB - 1199 euro (5583 zł),

(5583 zł), Mi 11i 8/128 GB - 649 euro (3022 zł),

(3022 zł), Mi 11i 8/256 GB - 699 euro (3255 zł),

(3255 zł), Mi 11 Lite 5G 6/128 GB - 369 euro (1718 zł),

(1718 zł), Mi 11 Lite 6/64 GB - 299 euro (1392 zł).

