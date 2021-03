Xiaomi Mi 11 - mistrz wydajności w konkurencyjnej cenie

25 lutego 2021 roku ruszyła polska przedsprzedaż smartfonu Xiaomi Mi 11. Urządzenie przyciąga wzrok wyglądem, oferując jednocześnie bardzo dobre wyposażenie oraz parametry techniczne.

Firma Xiaomi po raz kolejny wprowadza na światowe rynki urządzenie, które – przynajmniej „na papierze” – może z powodzeniem konkurować z często droższą konkurencją. W najnowszym flagowcu skupiono się na estetyce wykonania, czego wynikiem jest oryginalna i jednocześnie dobrze wyglądająca „wyspa” fotograficzna, a także możliwościach fotograficznych z ciekawymi efektami filmowymi.

Do wnętrza obudowy trafił też najwydajniejszy Snapdragon dostępny na rynku, dzięki czemu Mi 11 jest w czołówce ostatnich rankingów serwisu AnTuTu. Klientów ma przyciągnąć również bardzo jasny wyświetlacz 120 Hz. A jak to wszystko sprawuje się w codziennym użytkowaniu? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (M2011KG2):

Szklana obudowa z aluminiową ramką, Corning Gorilla Glass Victus (przód) + Gorilla Glass 5 (tył),

Wymiary: 164,3 x 74,6 x 8,1 mm, masa: 196 g,

6,81-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości QuadHD+ (1440 x 3200 pikseli, 515 ppi), 120 Hz, HDR10+, 1500 nitów (szczyt), czujnik oświetlenia,

Czytnik linii papilarnych pod powierzchnią ekranu (optyczny),

Głośniki stereo,

Ośmiordzeniowy chipset Qualcomm Snapdragon 888 (1 x Kryo 680 @2,84 GHz + 3 x Kryo 680 @2,42 GHz + 4 x Kryo 680 @1,80 GHz), proces technologiczny 5 nm,

Grafika Adreno 660,

8 GB RAM-u, 128 GB pamięci wewnętrznej (105 GB dla użytkownika), UFS 3.1,

2 gniazda na karty nanoSIM,

Łączność 5G, LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/Galileo/GLONASS/Beidou/QZSS/NavIC, cyfrowy kompas, USB-C 2.0, USB-OTG,

Główny aparat 108 Mpix (1/1,33", 0,8 µm), obiektyw 26 mm z przysłoną f/1.9, PDAF, optyczna stabilizacja obrazu, dwudiodowa lampa, filmy 8k@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps, HDR10+; drugi aparat 13 Mpix (1/3,06”, 1,12 µm), obiektyw ultraszerokokątny 123° z przysłoną f/2,4; trzeci aparat 5 Mpix (1/5”, 1,12 µm), obiektyw z przysłoną f/2.4, aparat do zdjęć makro,

Przedni aparat 20 Mpix (1/3,4”, 0,8 µm), obiektyw 27 mm z przysłoną f/2.2, filmy 1080p@60fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 4600 mAh, szybkie ładowanie 55 W, USB Power Delivery 3.0, szybkie ładowanie bezprzewodowe 50 W, bezprzewodowe ładowanie zwrotne 10 W,

Android 11 z interfejsem MIUI 12.0.2 (test na oprogramowaniu 12.0.2.0.RKBEUXM),

Cena wyjściowa: 3499 zł.



Zawartość opakowania

Firma Xiaomi nie poszła śladami Apple’a czy Samsunga i oferuje swój najnowszy flagowy smartfon z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami, czyli ładowarką. Ma ona moc 55 W, a więc w pełni wykorzystuje możliwości telefonu w zakresie szybkiego ładowania przewodowego. W zestawie nie zabrakło również metalowej igły do wysuwania tacki na karty nanoSIM oraz bezbarwnego etui na telefon, chroniącego tył i boki urządzenia przed upadkiem. Xiaomi nie dołączył do Mi 11 słuchawek, więc podczas testów użyłem własnych: przewodowych słuchawek dokanałowych Samsung AKG oraz bezprzewodowych słuchawek nausznych Sony MDR-100ABN.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak