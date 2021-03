Telefon gamingowy Redmi będzie miał MediaTeka Dimensity 1200

Niedługo należąca do Xiaomi marka Redmi zaprezentuje swój telefon dla graczy. Będzie on miał układ MediaTek Dimensity 1200.

Prawie każda chińska marka smartfonów chce mieć swój telefon dla graczy. Xiaomi jest na tyle zdesperowany, by podbić ten segment, że wysłał tam więcej niż jednego przedstawiciela. Walczy zatem droższy Black Shark, a niedługo dołączy do niego tańszy model Redmi. Ta jeszcze bardziej budżetowa część Xiaomi planuje bowiem swój własny smartfon dla graczy. Tutaj zamiast Snapdragona 888 zobaczymy jednak... MediaTeka Dimensity 1200. Nie jest to najmocniejszy układ na rynku, jest on mniej więcej na poziomie zeszłorocznego flagowca Qualcommu - Snapdragona 865.

Jest to zatem bardzo przyzwoity model i pasujący do tańszego rozwiązania, jednak nie przywodzi on na myśl sektora gamingowego. Redmi zaproponuje jednak dodatkowe przyciski boczne, które przydadzą się przy grze. Możemy też spodziewać się płaskiego wyświetlacza produkcji Samsunga, akumulatora o pojemności 5000 mAh oraz szybkiego ładowania 65 W. Poznaliśmy też przedział cenowy, w którym będzie się znajdował nowy smartfon. Będzie to do 2000 do 2500 juanów. Odpowiada to kwocie od 1200 do 1500 złotych.

