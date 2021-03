Konkurencja już się pakuje. Oto polskie ceny Redmi Note 10 i Redmi Note 10 Pro

Już dziś startuje sprzedaż Redmi Note 10, a 1 kwietnia w sklepach pojawi się Redmi Note 10 Pro. Przez pierwsze godziny sprzedaży ich ceny będą znacząco obniżone, a w komplecie z wybranymi wersjami Redmi Note 10 Pro otrzymamy smartwatch za złotówkę.

Zaczyna się sprzedaż jednych z jednej z najmowych serii smartfonów Xiaomi – Redmi Note 10 i Redmi 10 Pro. Ceny zapowiadają się niezwykle atrakcyjnie.

Ile kosztuje Redmi Note 10?

25 marca od godziny 16:00 do 26 marca do godziny 23:59 będzie można kupić go na naprawdę atrakcyjnych warunkach:

Redmi Note 10, 4 GB/64 GB – cena 899 PLN , cena w promocji 699 PLN ,

, cena w promocji , Redmi Note 10, 4 GB/128 GB – cena 999 PLN, cena w promocji 799 PLN.

Ile trzeba przeznaczyć na Redmi Note 10 Pro?

Od 1 kwietnia od godziny 8:00 do 2 kwietnia do godziny 7:59 model Redmi Note 10 Pro w 2 wersjach pamięci będzie sprzedawany w zestawie ze smartwatchem Mi Watch Lite i w okazyjnej cenie:

• Redmi Note 10 Pro, 6 GB/64 GB – cena 1299 PLN + Mi Watch Lite za 1 PLN w komplecie,

• Redmi Note 10 Pro, 6 GB/128 GB – cena 1399 PLN + Mi Watch Lite za 1 PLN w komplecie,

• Redmi Note 10 Pro, 8 GB/128 GB – cena 1499 PLN.

Źródło tekstu: Xiaomi