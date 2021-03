Trzy telefony z serii Redmi Note 10: wielka premiera Xiaomi już za nami

Po wielu dniach zapowiedzi firma Xiaomi zaprezentowała w Indiach najnowszą serię smartfonów Redmi Note 10. Są to trzy modele – podstawowemu towarzyszą edycje Redmi Note 10 Pro i Pro Max. Ich atutem są jak zawsze korzystne ceny.

Wszystkie trzy modele z serii Redmi Note 10 w drugiej połowie marca wchodzą do sprzedaży w Indiach i znane są ich ceny w rupiach. W późniejszym czasie urządzenia zadebiutują też zapewne na innych rynkach.

Nowe smartfony to typowi przedstawiciele serii Redmi Note, czyli średniaki z niezbyt wyśrubowaną specyfikacją, które jednak w przypadku modeli Note 10 Pro i Pro Max wyróżniają się ciekawymi aparatami. Atutem serii są też ekrany AMOLED i szybkie ładowanie. Wszystkie telefony kuszą też atrakcyjnymi cenami, więc na pewno Xiaomi może liczyć na sukces.

Redmi Note 10

Podstawowy model Redmi Note 10 wyposażony został w ekran AMOLED o przekątnej 6,43 cala, rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080) i maksymalnej jasności 1100 nitów. Ochronę zapewnia szkło Gorilla Glass 3.

Moc do pracy dostarcza układ Snapdragon 678 z GPU Adreno 612. Dostępne warianty pamięci to 4 GB RAM LPDDR4x + 64 GB UFS 2.1 i 6 GB + 128 GB UFS 2.2. Możliwe jest też dołożenia karty pamięci microSD do 512 GB.

Z tyłu obudowy znajdują się cztery aparaty. Główny ma rozdzielczość 48 Mpix (f/1,79, Sony IMX582), towarzyszą mu: szerokokątny 8 Mpix (f/2,2, 118°), makro 2 Mpix (f/2,4) oraz czujnik głębi 2 Mpix (f/2,4). Aparat do selfie ma 13 Mpix (f/2,45).

W specyfikacji Redmi Note 10 znajdują się także: Dual SIM 4G z VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, boczny czytnik linii papilarnych, emiter IR, USB typu C, wyjście audio 3,5 mm, dwa głośniki z Hi-Res Audio. Zabrakło niestety NFC, co jednak może zmienić się na innych rynkach. Obudowa Redmi Note 10 zapewnia odporność na kurz i zachlapanie IP52. Bateria o pojemności 5000 mAh ładowana jest z mocą 33 W.

Zainstalowany w Redmi Note 10 system to Android 11 z MIUI 12 z opcją aktualizacji do MIUI 12.5.

Redmi Note 10 w wariancie 4/64 GB wyceniony został na 11 999 rupii (622 zł), wersja 6/128 GB kosztuje 13 999 rupii (726 zł).

Redmi Note 10 Pro

Drugi zaprezentowany model również ma ekran AMOLED Full HD+ (2400 x 1080 ), ale o większej przekątnej 6,67 cala, odświeżaniu 120 Hz oraz czułości na dotyk 240 Hz. Maksymalna jasność sięga 1200 nitów, ekran ma też certyfikat HDR10. Ochronę zapewnia Gorilla Glass 5.

Sercem tego modelu jest chipset Snapdragon 732G, a dostępne warianty pamięci to 6 GB RAM LPDDR4x + 64 GB UFS 2.1, 6 GB + 128 GB UFS 2.2 oraz 8 GB + 128 GB UFS 2.2. Do tego można zamontować kartę microSD 512 GB.

Poczwórny aparat to połączenie matryc: 64 Mpix (f/1,79), 8 MPix (f/2,2, szeroki kąt 118°), 5 MPix (TeleMacro, f/2,4, AF) i czujnika głębi 2 Mpix (f/2,4). Z przodu znalazł się aparat 16 Mpix (f/2,45).

Bateria w modelu Pro ma nieco większy rozmiar 5020 mAh i również jest ładowana z mocą 33 W. Pozostałe wyposażenie nie różnic się od podstawowej wersji.

Redmi Note 10 Pro 6/64 GB kosztuje 15 999 rupii (830 zł), model 6/128 GB wyceniony został na 16 999 rupii (882 zł), a najlepiej wyposażony 8/128 GB – na 18 999 rupii (986 zł).

Redmi Note 10 Pro Max

Najwyższy model niemal niczym się nie różni od Redmi Note 10 Pro – ma ten sam ekran, procesor, warianty pamięci, wyposażenie dodatkowe, a także baterię. Jedyna sprzętowa różnica to inna konfiguracja sekcji fotograficznej.

Główny aparat w modelu Pro Max to matryca Samsung HM2 o rozdzielczości 108 Mpix (1/1,52″, piksele 0,7 μm łączone w układzie 9-w-1) z optyką f/1,9. Kolejne aparaty to szerokokątny 8 Mpix (120°, f/2,2), aparat TeleMacro 5 Mpix (f/2,4, AF) i czujnik głębi 2 Mpix (f/2,4). Aparat selfie jest taki sam jak w modelu Pro: 16 Mpix (f/2,45).

Redmi Note 10 Pro Max kosztuje: 18 999 rupii (986 zł) w wersji 6/64 GB, 19 999 rupii (1038 zł) w wariancie 8/128 GB i 21 999 rupii (1142 zł) w edycji 8/128 GB.

Źródło zdjęć: Redmi, XDA Developers

Źródło tekstu: XDA Developers, fonearena